他騎車4貼載妻小上路 對向貨車左轉疑未注意釀車禍

路口監視器拍下車禍瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

葉姓男子今中午騎機車「4貼」載著老婆、2幼子出門，行經新北市三重區中正北路時，對向道1輛貨車突然左轉，葉男反應不及攔腰撞，一家4口通通倒地。其中5歲的兒子傷勢較重腿部骨折，其他人則是全身多處擦傷，所幸傷勢均未危及性命，葉男一家4口送醫救治後無大礙，確切車禍原因仍待警方後續釐清。

據了解，今中午11時許葉男騎車載老婆、5歲幼子、3歲幼女以4貼違規的方式出門，行經中正北路往忠孝路方向行駛。這時對向道1輛搬家公司的貨車要轉進巷子，26歲駕駛王姓男子沒有注意來車直接左轉，導致葉男反應不及撞上。葉男一家子彈飛到馬路上，還波及另1輛無辜轎車。

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警方、消防據報趕抵，葉男幼子腿部骨折，葉男本人、葉妻、幼女則是全身多處擦挫傷，幸好雙方車速都不快，傷勢均未危及生命，一家子送醫治療後無大礙。

警方進行現場繪測並調閱監視器，發現王男左轉時，確實沒注意對向來車，且未禮讓直行車先行，初步研判為車禍主因；而葉男4貼則違反「道路交通管理處罰條例」第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定」，將依法製單開罰。

消防人員於車禍現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

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