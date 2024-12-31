林口社宅住戶指2棟空置應釋出 國家住都中心回應了

林口世大運選手村社宅。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/12/31 21:38

〔記者董冠怡／新北報導〕林口世大運選手村已轉作社宅使用，自稱林口社宅自救會的住戶投訴，原本拍板34棟全數轉作社宅，中央接管後卻有2棟空置6年，要求國家住宅及都市更新中心釋出空間。國家住都中心回應，保留的住宅空間主要作為非營利組織擴增社區發展工作預備空間，以及因應超高齡社會來臨預作規劃。

該名住戶表示，2棟大樓毫無用途和使用規劃，浪費公帑，而且皆為3至4房格局，適合三代同堂家庭戶，也是地方社宅少有格局，約可容納700人，呼籲國家住都中心釋出空間，提供給排隊的家庭申請。

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住戶提到，租客排隊資訊未能公開透明，難以讓人查詢目前排隊真實序號，苦等民眾只能天天致電詢問，相當擾民；另指物業管理採限制標，長期僅3家投標，質疑恐有「搓湯圓圍標」之嫌，以及物管服務態度不佳、傳有苛扣押金情事，要求檢調介入。

住戶認為，立法院已通過「社會福利基本法」，社宅乃社會福利項目，國家住都中心身為社宅提供單位，卻無視社福法，「拒絕具資格的住戶轉換為弱勢戶，含家庭內所有成員」，行政單位不遵守法規，豈能為民所服？

國家住都中心表示，社宅保留部分空間提供多元公益使用，作為因應緊急情形的儲備空間、新興產業培力及非營利組織協力住戶照顧服務場域；現況保留的住宅空間，主要作為非營利組織擴增社區發展工作預備空間，以及因應超高齡社會來臨，預先朝高齡友善居住及服務空間規劃。

國家住都中心指出，隨到隨辦候補排序線上查詢功能，已納入系統增修需求辦理，預計2025年第1季系統測試完成即可開通使用。現住戶屆期退租後，待房舍檢修完成即辦理配租，將依序通知隨到隨辦候補民眾看選屋；查詢功能上線前，候補者可致電查詢目前等候序號。

國家住都中心說明，物管委託案是依「國家住宅及都市更新中心採購作業辦法」並參採「政府採購法」精神，採公開招標，邀請專家學者評選，擇優勝廠商後辦理決標，過程公開透明。

此外，首批住戶自2018年11月起分批入住，一般戶6年租約自2024年10月底陸續屆期，總計445戶；10月至11月底屆期223名住戶，完成退租率約9成7。退租後房屋重新整修即供應符合資格的申請人依序候補選屋。

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