新北高職「愛迪生」們學以致用 一年9件創新作品獲專利

新北高工製圖科學生發明的多功能擀麵棍組件取得新型專利證書。（新北市教育局提供）

2024/12/31 11:49

〔記者黃子暘／新北報導〕技職體系學生學以致用，發明還可申請專利。新北市教育局長張明文表示，市府攜手經濟部智慧財產局及中華民國專利師公會，培育學生研發創新能力，今年市府「愛迪生計畫」專利素養成果，技職學校師生一年內成功取得9件專利；這項自2023年起辦，市府補助申請專利規費、證書費、首年年費、專家諮詢及課程費用等，展現新北技職的潛力與能量。

教育局表示，泰山高中團隊發明的「智能照護系統」運用人工智慧（AI）技術，為居家隔離者或獨居人士提供遠端身分辨識及生理指標監測；另一件專利「移動式恆溫箱」解決了食物外送保溫及保冷問題；泰山高中校長孔令文說，學生們除了參與創作，也透過參與專利申請過程，學會專利檢索及申請的法規作業，對職涯發展有很大的幫助。

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教育局指出，新北高工團隊的專利品「多功能擀麵棍組件」利用接合方式及空間保留，讓原本單一功能的擀麵棍變成可收納烘焙工具的組件，如奶油刀、打蛋器及蛋刷等，為烘焙愛好者解決收納問題。製圖科學生蘇慶慧分享，製作專題及申請專利的過程雖然辛苦，卻獲得了寶貴的學習經驗，知道專利申請通過時也覺得很感動；指導老師黃耀南說，除申請專利外，這件作品也會進行販售，學生心血成功商品化，實屬不易。

教育局介紹，三重商工團隊惡「反向自行車」、「碎紙回收機構」及「兩用遊戲桌」三項發明都獲得專利；「反向自行車」為行動不便或肢體協調能力欠佳者設計，集復健、平衡訓練和娛樂於一體；「碎紙回收機構」則結合環保理念與實用性，將碎紙壓製成紙球再利用；「兩用遊戲桌」將彈彈棋和冰球兩種遊戲做在同一個平台，可輕鬆切換遊戲模式。

教育局說，鶯歌工商攜手與亞東科技大學、輔仁大學合作的「個人化之智能過勞預警系統」除獲得專利，也在高雄「KIDE國際發明暨設計展」斬獲金牌；此外還有淡水商工「光學雷達和影像辨識技術之危險偵測安全帽」、瑞芳高工「具水平功能的鋁尺」都獲得專利。

張明文補充，今年9件專利產品呈現跨域合作、永續發展、日常觀察及解決實際問題等特色，市府未來將持續深化產學協作，達成專利商業化、產品創意化，持續提升新北技職教育品質。

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