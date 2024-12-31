65歲以上免繳健保費藍營暫緩推動 新北籲各層面討論、考量

針對立院藍營老福法修法暫緩，新北市府新聞局長李利貞指出，市長侯友宜認為，任何政策都要做各層面的討論與考量。（資料照）

2024/12/31 11:45

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院國民黨黨團提出「老人福利法」修正案，擬使65歲以上所得稅級距未達20％長者免繳健保費，由中央政府補助，引發輿論反彈，衛生福利部也說明，此舉將加速健保於2026年破產，須調漲健保費。今（31）日傳出國民黨團暫緩推動，新北市府發言人、新聞局長李利貞指出，市長侯友宜認為，任何政策都要做各層面的討論與考量。

李利貞表示，侯友宜態度很明確，任何政策都需要做各層面的討論和考量，照顧到每一位有需要的人是最重要的。

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新北市長輩健保補助部分，根據長輩年齡、參加全民健康保險投保類別及綜合所得稅率，給予3324至2萬元不等補助；健保投保類別為第三類或第六類者且家戶綜合所得稅累稅率為5%以下者，健保費由社會局撥入衛福部中央健康保險署，補助額度以每人每月健保自付額在第六類保險對象應自付額之保險費以下者，依其繳納金額全額補助；非屬上述身分者，則一律為部分補助，部分補助撥入長者指定的金融帳戶。

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