中部以北入夜後低溫下探14度 跨年外出注意保暖

由於東北季風稍增強，入夜後各地氣溫稍下降，民眾跨年夜外出活動時須注意保暖。（資料照）

2024/12/31 06:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（31）日清晨6點40分發布3縣市低溫特報，包括新北市、金門縣及苗栗縣都必須注意低溫，今日平地最低溫出現在新北市石碇區，「國五S006K」測站凌晨4點44分測得8.9度。

今日氣溫方面，清晨受到輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫12至15度，竹苗、南投及金門局部地區有10、11度左右低溫，其他地區低溫16至19度。由於東北季風稍增強，白天北部及宜蘭、花蓮持續偏涼，高溫約18、19度，中南部地區，高溫約在21至25度，入夜後各地氣溫稍下降，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區16到18度，民眾跨年夜外出活動時須注意保暖。

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天氣部分，大台北、東半部雲量較多，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起西半部及澎湖雲量也由南到北逐漸增加，晚上開始中南部山區有零星降雨機率，外出活動不妨攜帶雨具備用。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部午後短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三至週四（1月1日、1月2日）東北季風稍微減弱，南方雲系北移影響逐漸明顯，週三基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲多零星降雨。週四各地降雨機率增加，東北部有可能出現局部較大雨勢。

週五（1月3日）東北季風再度增強，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨。週六至下週一（1月4日至6日）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，週六至下週一以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週三至下週一溫度變化不大，北部、東北部13至19度，中部13至21度，南部14至23度，東部15至21度，東南部15至22度；澎湖15至18度，金門11至18度，馬祖10至14度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 18 14 ~ 22 16 ~ 23 17 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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