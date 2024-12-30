紅牌騎士擦撞倒地遭大貨車輾過 送醫回天乏術

新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2024/12/30 22:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區今天傳出一輛紅牌重機騎士與大貨車車禍，騎士命危送醫，急救仍告不治；警方調查，紅牌重機騎士疑因超車時，與大貨車車禍，彈撞一旁小貨車反彈，倒地遭大貨車輾過，車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今天下午3時許，22歲徐姓騎士是加油站員工，昨天下午他騎紅牌重機要去保養，途經中華路三段，他疑要超車時，跟同向大貨車擦撞，失控撞上旁邊小貨車，再反彈倒地遭大貨車後輪輾過，司機感覺有異停車，驚見騎士倒地，路人見狀報案。

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警方到場，先將失去生命徵象騎士送醫，到院急救仍回天乏術；警方初步調查，54歲陳男駕駛大貨車途經案發地，與徐姓騎士車禍，徐男撞到一旁小貨車再反彈倒地。

據了解，徐男在加油站工作，案發時要騎車去保養，未料發生噩耗；檢警明將相驗釐清死因。

新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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