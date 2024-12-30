為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    紅牌騎士擦撞倒地遭大貨車輾過 送醫回天乏術

    新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    2024/12/30 22:09

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區今天傳出一輛紅牌重機騎士與大貨車車禍，騎士命危送醫，急救仍告不治；警方調查，紅牌重機騎士疑因超車時，與大貨車車禍，彈撞一旁小貨車反彈，倒地遭大貨車輾過，車禍肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。

    據了解，這起車禍發生在今天下午3時許，22歲徐姓騎士是加油站員工，昨天下午他騎紅牌重機要去保養，途經中華路三段，他疑要超車時，跟同向大貨車擦撞，失控撞上旁邊小貨車，再反彈倒地遭大貨車後輪輾過，司機感覺有異停車，驚見騎士倒地，路人見狀報案。

    警方到場，先將失去生命徵象騎士送醫，到院急救仍回天乏術；警方初步調查，54歲陳男駕駛大貨車途經案發地，與徐姓騎士車禍，徐男撞到一旁小貨車再反彈倒地。

    據了解，徐男在加油站工作，案發時要騎車去保養，未料發生噩耗；檢警明將相驗釐清死因。

    新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里今天傳出死亡車禍，徐姓男子騎乘重機，與陳男駕駛的大貨車擦撞，失控撞向一旁小貨車彈回倒地，遭大貨車輾過，送醫不治；車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播