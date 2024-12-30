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    首頁　>　新北市

    社福團體義賣捐5萬 指定自閉症青年音樂療育課程

    莫力美國學校執行長暨新北市和平扶輪社社長李俞屏（左4）代表捐贈5萬元 由社會局副局長許秀能（右3）代表受贈。（新北市社會局提供）

    莫力美國學校執行長暨新北市和平扶輪社社長李俞屏（左4）代表捐贈5萬元 由社會局副局長許秀能（右3）代表受贈。（新北市社會局提供）

    2024/12/30 15:22

    〔記者陳奕劭／新北報導〕莫力美國學校近日捐贈5萬元給新北市好日子愛心大平台，這筆捐款指定給新北市自閉症服務協進會，用於板橋星福小站自閉症青年的音樂療育課程服務計畫，並由社會局副局長許秀能代表受贈。

    莫力美國學校執行長李俞屏表示，莫力美國學校每年歲末年終時會帶領大家一起做公益，讓孩子從小學習社會參與、關懷弱勢，今年耶誕節推出綜合雪花酥愛心預購活動，獲得重慶國小家長會、新北市和平扶輪社和其他各社團踴躍響應，愛心義賣結束後，善款指定贈給新北市自閉症服務協進會，用於自閉症青年的音樂療育課程。

    許秀能表示，板橋的星福小站是社會局委託新北市自閉症服務協進會辦理的小型作業所，希望透過作業活動、社區適應及社會參與，協助自閉症青年學習自立生活。為了幫助這些自閉症青年，協會努力規劃合適的訓練課程，希望提升認知能力，感謝莫力美國學校等善心的捐助。

    新北市自閉症服務協進會總幹事張雅玲表示，課程透過音樂療育課程中音樂欣賞、肢體律動、即興表演、歌曲教唱、樂器合奏等活動，促進自閉症青年的學習動機，進而協助自閉症青年增強人際溝通及互動技巧，建立更大自信心。

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