新北1314跨河煙火明登場 淡水漁人碼頭4K直播也看得到

可以透過淡水漁人碼頭的即時影像，盡情欣賞煙火的美麗景致。圖為2024年淡水漁人碼頭煙火秀照片。（資料照）

2024/12/30 16:10

〔記者陳奕劭／新北報導〕「閃耀新北 1314跨河煙火」明（31）晚將在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸同步登場，當晚8點25分（20時25分，象徵2025）將施放超過3萬發煙火，時間長達13分14秒（1314諧音一生一世）。無法親臨現場的民眾，可從漁人碼頭4K即時影像（https://www.youtube.com/watch?v=xwAWSh35uuw），線上觀賞美麗煙火。

新北市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，透過淡水漁人碼頭的4K即時影像，民眾在家也能享受高畫質直播的跨年煙火；中和區烘爐地南山福德宮的4K即時影像（https://www.youtube.com/watch?v=xxMRjVwCQ3o），擁有媲美函館的百萬夜景，則是觀賞台北101跨年煙火的絕佳位置。

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新北市觀旅局提醒，跨年活動當天晚間8點25分施放煙火，建議民眾提前規劃行程，無論是實地觀賞或線上收看，都能共同見證這場精彩的視覺饗宴。更多活動相關資訊請至「閃耀新北1314跨河煙火」官方網站或新北市觀光旅遊網查詢。

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