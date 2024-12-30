板橋接雲寺捐贈破門神器 10秒內破門救命

新北市板橋接雲寺今天捐贈4組近兩百萬元的高性能電動破門器給新北市消防局。（記者吳仁捷翻攝）

2024/12/30 16:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區接雲寺是板橋信仰中心，今天捐贈4組共200萬元的電動油壓破門器給新北市消防局，廟方管委會、上百義消見證；消防單位說，獲贈這批破門利器，破門時間效率可達到傳統人力破門的卅到五十倍以上，10秒以內就能破門進入火場，進行人命搶救或撲滅火點，降低民眾傷亡、損失。

接雲寺主祀觀世音菩薩，當地人稱觀音媽，廟方秉持觀世音救苦救難精神，長期投身公益，主委江清秀歷任新北市消防局義消第一大隊長、新北市消防協會理事長等職務，

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長期支持消防救災、提升社區安全；今天在廟方大廳舉辦捐贈電動油壓破門器，捐贈4組高性能破門器給新北市消防局，局長陳崇岳親自授贈，消防局也回贈感謝狀給接雲寺廟方。

陳崇岳表示，今天獲贈的4組電動油壓破門器，總金額約196萬元，破門器頂舉力量高達7噸，據基層隊員透露，只要找到施力點，相較於以往以撬棒、人力需耗費三至十餘分鐘破門，只要10秒以內就能破門進入災害搶救，堪稱救災神器。

陳崇岳表示，這4組電動破門器，將配發到破門救助勤務繁重的板橋區四個消防分隊，讓原本耗時的破門流程縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全。

江清秀說，板橋接雲寺為板橋及鄰近區域民眾信仰中心，香火鼎盛，信徒眾多，長期參與社會公益不遺餘力，對於消防工作更是高度的支持與肯定，過去也曾捐贈本局消防車輛、高頂救護車等救災器材。

新北市板橋接雲寺今天捐贈近兩百萬元的高性能電動破門器給消防局，由新北市消防局長陳崇岳（右）從接雲寺主委江清秀（左）手中受贈。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋接雲寺今天捐贈近兩百萬元的高性能電動破門器給消防局，消防局長陳崇岳（前排左四）、接雲寺主委江清秀（前排右五）在委員、義消見證下受贈。（記者吳仁捷翻攝）

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