新北1314跨河煙火明登場 11處最佳觀賞點一次看

新北1314跨河煙火12月31日登場，淡水八里河岸最佳觀賞點一次看。（新北市高灘地工程處提供）

2024/12/30 14:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕「閃耀新北1314跨河煙火」明（31）晚將在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸同步登場，當晚8點25分（20時25分，象徵2025）將施放超過3萬發煙火，時間長達13分14秒（1314諧音一生一世），為現場觀眾帶來難忘的跨年慶典，迎接2025年。

新北市政府推薦11處最佳觀賞點，包括淡水區的漁人碼頭觀景平台、觀海廣場、油車口木棧道、海關碼頭與淡水金色水岸；八里區有左岸河濱公園與漫步廣場、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、八里文化公園、十三行博物館、北堤沙灘等。其中八里左岸漫步廣場與米倉公園，更是市府推薦私藏景點。

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市府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，今年煙火設計以淡江大橋為背景、淡水河為舞台，以新北市為發想概念，從金色的夕陽美景到藍色的海港故事，再到綠色的山林生機，最後紅色的多元文化代表著團結與願望。除了傳統的煙火以外，還有六種創新的海上花火表演，這些獨特的煙火只能在新北市的跨河煙火活動看見。

黃裕斌指出，跨河煙火秀不只讓民眾一次擁有整片天空的璀璨花火，更讓每一位觀眾都能感受跨年夜的熱情與歡慶，為了在明天呈現最好畫面，今年將全部煙火彈布置於平台船，更利用10米的鋼條以打樁的方式，確保平台船穩固在河面。

高灘處提醒，活動當天將有大量人潮，建議搭乘大眾交通工具，注意下午4點進行交通管制時間，另現場將設有多個交通指引標誌，確保觀眾安全、有序進出。

八里漫步廣場鄰近淡江大橋，是新北市府推薦的觀賞煙火觀賞點之一。（新北市高灘地工程管理處提供）

淡水金色水岸鄰近捷運淡水站，遊客能欣賞跨河煙火，順遊淡水老街。（記者陳奕劭攝）

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