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    首頁　>　新北市

    樹林鎮南宮捐贈資源回收車 劉和然現身備戰新北市長

    新北市副市長劉和然（左）出席捐贈儀式，與鎮南宮董事長許正秋（右）合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市副市長劉和然（左）出席捐贈儀式，與鎮南宮董事長許正秋（右）合影。（記者陳奕劭攝）

    2024/12/30 11:58

    〔記者陳奕劭／新北報導〕體恤新北市清潔隊員工作辛勞，有「千歲廟」之稱的樹林鎮南宮今天（30日）捐贈新北市環境保護局樹林區清潔隊1輛價值約新台幣205萬元的資源回收車，由新北市副市長劉和然受贈並回贈感謝狀，感謝廟方用行動與清潔隊守護市容環境。

    樹林鎮南宮今天舉辦捐贈資收車儀式，劉和然、市議員江怡臻、洪佳君、市府環保局長程大維、市府民政局長林耀長與樹林區里長們皆出席，劉和然赴「千歲廟」參拜，一一和里長們寒暄，有意備戰2026年新北市長選舉，鎮南宮董事長許正秋也勉勵劉「未來當市長」，市長選舉潛在對手蘇巧慧則未現身。

    劉和然表示，樹林鎮南宮平日香火鼎盛，保境佑民、長期致力公益慈善、關懷地方弱勢族群，感謝廟方體恤清潔隊員辛勞，捐贈1輛資源回收車提升資收量能，往後樹林在地居民交付資收物時，也有機會看到宮廟守護，一同為新北市環境衛生努力。

    許正秋說，清潔隊無論平日假日都很辛苦，且樹林區清潔隊員大部分是樹林子弟，平時與廟方互動良好，因此廟方捐贈一輛資源回收車，給予辛苦的清潔隊員實質支持，希望讓樹林區清潔隊使用新的車輛，提升執行業務的效率，成為清潔隊最有力的後盾。

    新北市副市長劉和然出席捐贈儀式，率眾人一同大合照，有意為參選新北市長暖身。（記者陳奕劭攝）

    新北市副市長劉和然出席捐贈儀式，率眾人一同大合照，有意為參選新北市長暖身。（記者陳奕劭攝）

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