新北表揚137文化志工！7旬婦服務20年樂凍齡 公務員預習退休生活

淡水古蹟博物館志工朱麗杏退而不休，外觀上完全看不出已年過7旬。（記者董冠怡攝）

2024/12/29 17:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市文化志工感恩大會今天於市府登場，今年度文化志工總計服務32萬2850小時、累計服務371萬人次，獲獎志工137人，包含18支文化志工隊，共約600人齊聚一堂，熱鬧滾滾。

副市長劉和然表示，城市治理除了涉及硬體建設層面，軟性的藝術文化涵養也不可或缺，重點是要「關照到每一個人」，然而光靠公部門的力量，不足以服務全市404萬7112人，因此需要倚賴志工的協助，文化志工用自己的時間、心力、專長服務市民，足跡遍及圖書館、博物館、藝文活動現場等地，甚至深入偏鄉，充分展現社會關懷的理念。

請繼續往下閱讀...

「當志工會讓人變得開朗，就會年輕咩！」鶯歌陶瓷博物館年近8旬志工張麗蓉在母親的帶領下開啟志工人生，從2000年至今累計服務超過8000小時，曾獲衛生福利部表揚。她是陶博館開館啟用召募的首批志工，長期也在館內、客家文化園區、區公所、市府城鄉局等7個單位服務，退而不休兼預防失智。

張麗蓉說，自己主要是坐服務台，協助民眾填寫申請表格、指引動線、幫忙走失的小朋友尋找家人或接聽、撥打關懷電話等，原本不愛講話且個性保守，擔任志工後意外開啟活潑的開關，笑稱「可能是因為接觸多了，臉皮也厚了，想要做到不能動為止。」

淡水古蹟博物館志工朱麗杏55歲退休後，擔任志工已20年，曾於台大農場、七星生態保育基金會等單位服務，今年75歲，但外型比實際年齡小了至少10歲，她樂不可支地說，「這就是當志工的好處！」搬到淡水已十多年，在此當志工不僅可以動腦，還能欣賞美景，當場簡介淡水四寶：白鷺鷥、彈塗魚、招潮蟹、水筆仔及融入生態意象的手工藝品。

朱麗杏說，不要因為退休了，就什麼都不做，這樣容易退化癡呆；她也建議，退休前若是身居高位的主管級人士，希望能夠放下身段，謹記志工是協助的角色，切勿反客為主，向遊客解說過程中，也要學習察言觀色，如果對方有回應可以延續，否則可以適時更換話題。

李梅樹紀念館志工林明宗是台北市公務員、家住桃園市，去年起投身志工服務，提前預習、規劃明年退休後的生活，「我想要的是善用退休後的時間，全心全意投入文化藝術工作。」今天他頭戴紅色貝雷帽及身穿印有館藏畫作的T-SHIRT出席大會。

林明宗說，本身從事環境工程領域的工作，但也熱愛文化藝術，會拉小提琴、很常到三峽祖師廟拍攝寺廟建築、參訪李梅樹紀念館，因此他對館方抱有一份特殊的情感，同時侃侃而談退休後的雄心壯志，「我希望發揮當年李梅樹重建祖師廟的執著精神，將時間充分運用在志工導覽上，這是我對自己許下的承諾」。

他如數家珍地說，由於需要導覽解說，更要深入了解畫作典故、歷史建築背景，從中學習，「一舉兩得，非常棒！在李梅樹紀念館當志工很快樂，有回家的感覺」，即便必須要花時間通勤往返，仍然甘之如飴。

鶯歌陶瓷博物館年近8旬志工張麗蓉擔心晚年失智，早早開始擔任志工，「當志工會讓人變得開朗，就會年輕咩！」（記者董冠怡攝）

志工林明宗（頭戴紅色貝雷帽者）與李梅樹紀念館人員一同合影，氣氛和樂融融。館長李景光（身著藍色羽絨衣者）雖然年事已高，但仍很有活力。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法