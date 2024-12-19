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    首頁　>　新北市

    票價不變！新北公車運價擬調升至25點多元 前提員工須加薪

    新北市公車運價將從現行23.6336元，調整至25點多元，與北市金額差異不大。 （記者董冠怡攝）

    新北市公車運價將從現行23.6336元，調整至25點多元，與北市金額差異不大。 （記者董冠怡攝）

    2024/12/19 20:43

    〔記者董冠怡／新北報導〕台北市議會交通委員會今天通過公車運價從23.4704元調整為25.3111元，漲幅約7.8%，將送大會討論；新北市運價調整免經議會審議，完成審查後已送府層簽核中。據了解，新北市公車運價將從現行23.6336元，調整至25點多元，與北市金額差異不大，原則上票價不變。

    交通局長鍾鳴時表示，這次運價調整的審查，主要是要求業者改善現有工作環境，希望能替駕駛員加薪8千元、修理技術人員加薪6千元、總經理層級以下的行政人員加薪4千元，讓年輕族群願意投身加入，以及提升公車服務品質，強化照顧老弱婦孺、輪椅族，乘車更安全、便利。

    鍾鳴時指出，新北市運價調整後的金額，將與北市「八九不離十」；新北市若以每年3億人次搭乘計算，每增加1元，市府補助會增3億元，搭乘的人越多，市府也樂於補貼，因為開車族會隨之減少。公車票價目前全票15元、學生軍警票12元、兒童票8元。

    交通局運輸管理科長林詩欽說，雙北運價協調委員會就營運成本值、計算參數、調升行車、修車、業務及管理員工薪資待遇等列入協調重點，並採一致標準審查，新北市11月已邀專家學者於市區汽車客運營運審議委員會完成審查程序，正在辦理核定程序中，待北市議會大會審議確定運價方案後，將採一致標準要求公車業者配合辦理並協調實施日期，共同發布。

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