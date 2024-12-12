盲測2個月6098件違規！ 台64、台65線區間測速明年1/15上路

公路局委託新北市在台64線（八里─新店）、台65線（五股─土城），施作區間平均速率執法設備。（新北交大提供）

2024/12/12 21:23

〔記者董冠怡／新北報導〕為了防制交通事故，新北市警察局交通警察大隊今天表示，已於台64線（八里─新店）、台65線（五股─土城）部分路段設置區間測速，明年1月15日啟用執法，並公布二處設備自十月中起進行的盲測數據，台64線累計1815件違規、台65線則有4283件超速，相當嚴重。

交大指出，交通部公路局委託在台64、65線施作區間平均速率執法設備，其中，台64線東向21.4K至23.2K路段（上萬板路匝道往中和方向，速限70公里）以及台65線北向7.9K至4.5K路段（上板城路匝道往新莊方向，速限80公里），皆已設置區間測速並校正檢定，明年1月15日正式上路。

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交大提到，台64線21.4K區間測速起點將採二合一科技執法，同時偵測跨越雙白線行駛，用路人切勿貪圖方便違規變換車道；另提醒，速度與反應距離、衝撞力道息息相關，超速駕駛容易發生嚴重車禍，甚至造成難以挽回的傷害，駕駛人行經區間路段時，記得穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使車速不慎過快，後續適度調節速度即可避免受罰。

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