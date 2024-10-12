淡水警便宜行事！機車失竊當證件遺失受理 搶匪騎贓車犯案才曝光

淡水警分局員警便宜行事，機車失竊僅依證件遺失受理。（記者徐聖倫翻攝）

2024/10/12 16:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕陳姓男子前往新北淡水警分局中山路派出所報機車失竊，而員警「懶病」發作，只因車內有陳男證件，就以證件遺失受理。不料，本月10日偷車賊騎著，陳男的機車在台北市犯下搶案，這才讓員警「便宜行事」曝光。

據悉，陳男6日前往中山路派出所報案，表示自己的機車不見了，車箱內還有他的軍人證，沒有證件他沒辦法返回營區。負責受理的蔡姓警員則便宜行事，只受理證件遺失，並未受理機車失竊，僅口頭向陳男表示警方會協助尋回。

不料，朱姓竊嫌當日稍早將機車偷走，國慶日騎往台北市犯下搶案，朱男在龍江市場見1名婦人脖子上金項鍊值錢，飛車伸手一把扯走，北市警方獲報循線至淡水區學府路一帶找到朱男將其逮捕，並依規定通報當地分局。

經過通報淡水警分局才發現蔡員重大疏失，分局督察組徹查，確認蔡員缺失無誤。分局長彭正中震怒，當即依規定加重處分，予以小過1次，連帶派出所長申誡2次，同時也向新北市警局自請處分。

分局長彭正中表示，一再要求同仁反應治安真實面，誤枉顧民眾權益，恪遵受理案件相關規定，全面要求所屬員警及幹部需嚴肅看待及反省此事件；另針對錯誤受理報案所衍生影響警譽情事，分局內部將加強教育訓練與案件稽核程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法