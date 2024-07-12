有洋蔥！警助8旬翁 尋回已故愛兒機車

清水分局安寧派出所員警協助老翁尋回愛子留下的機車，老翁開心比讚。（警方提供）

2024/07/12 15:29

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區一名80歲黃姓老翁，昨日神情緊張至安寧派出所報案稱停放於家門口的機車竟失竊，老翁表示，該機車是10年前已故愛兒留下來的遺物，對他來說是非常珍貴的，兒子還在世時，經常騎著這部機車載他去大街小巷兜風，經警方調閱路口監視器，發現老翁與妻子騎車出門後，竟徒步返家，老翁始恍然大悟，忘記停放位置。並在住家附近路邊尋獲機車，讓老翁笑開懷。

清水警方今日指出，老翁焦急報案指稱，愛子10年前往生，對留下的機車已有滿滿的情感，只要騎著該車就好像愛兒載著他兜風，雖然錢財事小，但可以找回愛兒與他的回憶才是最重要的，拜託警方協助尋車。經警方調閱路口監視器，發現老翁與妻子騎車出門後，竟徒步返家。

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警方繼續沿著老翁騎車路線，調閱監視器，研判車輛停放在梧棲文匯街等區域後，員警葉梓皓、林裕財及實習生劉泳緯、程俊彥前往附近兵分多路，分頭地毯式尋找，約15分鐘後，劉泳緯於梧棲區文匯街118巷路邊尋獲該車，同時將這個好消息告知老翁，而老翁也欣喜地趕到現場將機車騎回家。

安寧派出所所長林承亞提醒，民眾出門在外，要注意行車安全外，若到陌生地點停車時應詳記停車位置或鄰近重要標的物，或用手機拍照記錄，才能快速地找到愛車，車如果不慎遺失，也可就近向當地派出所報案協尋。

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