傻眼！新莊思源夜市開幕3個月 無預警喊卡

新莊區思源夜市今晚營業店家不多、人潮相對稀疏。（記者董冠怡攝）

2024/09/29 20:03

首次上稿 15:03

更新時間 20:03

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新莊區思源夜市位於環狀線新北產業園區站旁，今年6月29日開幕，大約有50至60個攤位（視實際招商情況可能有所浮動），未料才3個月，夜市的臉書粉專「新莊思源夜市─全新開幕」無預警發文公告「因場內整修，10月1日起暫停營業」，引發民眾熱烈討論，「還沒去欸」、「也太快了吧」「發生什麼事了？」

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文中除了預告將暫停營業，也提到「思源夜市9月現金券使用規則變更，兌換及使用日期到9月29日」，民眾聞訊相當錯愕，紛紛詢問以後還會再開、摸彩活動延續與否，粉專應答「不好意思，場地調整事出突然，後續也無法兌獎及使用，所以本週無抽獎，但上週得獎者仍可兌換」。

也有攤商發文無奈說，才剛開幕沒多久便接獲管委會來訊表示，「自開幕以來十分努力在申請夜市許可，但目前遇到無法解決的最大問題，就是房東無法提供地主的『申請設攤範圍土地之使用同意書』，致使夜市無法順利設立，只能遺憾結束，已在接洽新地點」，並請於9月29日前撤離攤位。

這名攤商告訴本報，今天下午已先去夜市撤離攤位，暫時會先擺放於住家門口，等待颱風山陀兒遠離後，再找下一個落腳處，例如重新橋觀光市集，繼續擺攤做生意。此外，記者今天晚間實地走訪思源夜市，可能是因最後一天，營業攤販數量零星、人潮略顯稀少，但仍有碳烤、牛排、雞排、冰淇淋、涼飲業者在營業，吸引民眾排隊選購。

新北市府市場處回應，新莊思源夜市已依「新北市集合攤販管理辦法」送件申請營業許可中，惟仍有部分資料未能補正，故目前尚未核發。

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