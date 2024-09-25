補宣誓就職新北市議員 石一佑：為了這一刻準備很久

新北市議會今（25）日上午辦理石一佑的補宣誓就職典禮，石一佑順利完成宣誓。（記者黃子暘攝）

2024/09/25 10:44

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨籍新北市第五選舉區議員黃俊哲被高等法院認定當選無效，中央選舉委員會公告由民進黨籍現任板橋區政顧問石一佑遞補黃俊哲議員席次，新北市議會今（25）日上午辦理補宣誓就職典禮，石一佑宣示就任議員，市長侯友宜出席觀禮，主持人、議長蔣根煌則勉勵石一佑，相信她會把握議員任期的每一分鐘為民服務。

新北地方法院庭長林鈺琅以監誓人身份出席，侯友宜、多名市府局處首長、新北市議會民進黨團總召集人張維倩、民進黨籍議員彭一書、石一佑胞妹與眾多鄉親到場觀禮道賀、獻花，場面溫馨又熱鬧，侯友宜在石一佑宣示完畢後，也與她握手寒暄。

石一佑說，她為了這一刻準備很久，會努力協助板橋建設與新北市政持續推動，尤其新北市的地方建設、校園安全、幼兒園幼生安全維護都要持續加強，她如今是議會的生力軍，也為民進黨守住這一席，希望未來跟黨團、市府團隊持續合作打拚，締造民眾心目中美好的新北市，她也要感謝妹妹、眾多鄉親多年來不離不棄的支持。

蔣根煌表示，雖然石一佑宣誓就職遲來1年多，但相信她一定會堅守對選民的承諾，把握任期的每一分鐘，盡到民意代表的職責，理性問政，爭取市民的最大權益。

張維倩則指出，石一佑在板橋的服務扎實、優秀，當選是實至名歸，也因此今天有很多熱情的鄉親來現場道賀，相信石一佑乘載著堅實的民意基礎，未來服務會更加努力、更上層樓。

市議會今日表定下午2點進行市長施政報告，是否有準備好題目質詢侯友宜？石一佑笑道，這是秘密，不可以說，下午請大家拭目以待。

石一佑2018、2022年都曾參選板橋選區議員，2022年為該選區落選頭，她雖未如願當選，仍堅持在地耕耘，經常辦理捐血、捐物資等公益活動，也在土城某國中的校園割頸案中陪伴受害者楊生的父母奔走、處理媒體聯繫、陪伴出庭等，透過一步一腳印耕耘累積民意基礎，今天如願以償成為新科議員。

新北市議會今（25）日上午辦理石一佑（中）的補宣誓就職典禮，石一佑完成宣誓，就任議員，市議會民進黨團總召集人張維倩（左）、民進黨籍議員彭一書（右）也出席道賀。（記者黃子暘攝）

新北市議會今（25）日上午辦理石一佑的補宣誓就職典禮，石一佑完成宣誓，就任議員，議長蔣根煌勉勵石一佑把握議員任期的每一分鐘為民服務。（記者黃子暘攝）

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