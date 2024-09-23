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    新北市府、議會合演敬老歌仔戲 9/24起發放免費入場券

    新北市政府攜手市議會合演重陽敬老歌仔戲，將於10月5日粉墨登場，今天舉行宣傳記者會。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府攜手市議會合演重陽敬老歌仔戲，將於10月5日粉墨登場，今天舉行宣傳記者會。（記者賴筱桐攝）

    2024/09/23 16:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為慶祝重陽節並傳承戲曲文化，新北市政府攜手市議會舉辦「敬老獻藝歌仔戲」活動，今天在捷運環狀線幸福站舉行宣傳記者會，今年演出劇碼「愛相隨─下一站幸福」，10月5日晚間7點在新北市政府6樓大禮堂登場，明天（24日）起發放入場券。

    活動由市議員劉美芳、戴湘儀及呂家愷等人穿著歌仔戲服亮相，分別扮演麻姑、財神、喜神，表演神仙下凡來看戲，許多民眾被吸引目光，拿起手機拍攝。

    副市長朱惕之表示，2011年起，市府與議會攜手推出「敬老獻藝歌仔戲」，每次演出都人潮爆滿，廣獲市民好評，是全台各縣市絕無僅有的府會共演活動，也是新北市的藝文盛事，希望歌仔戲融入民眾日常生活。

    新聞局長李利貞說，敬老獻藝歌仔戲今年為府會第11次攜手共演，邀請獲頒教育部「112年本土教育推展貢獻獎」的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導，新北市議會由議長蔣根煌領銜，率領多位議員粉墨登場，新北市政府有副副市長朱惕之率局處首長攜手登台，演出陣容精彩可期。

    新聞局指出，今年戲碼《愛相隨－下一站幸福》敘述女主角王彩霞遭逢人生變故，歷經波折，期待未來更幸福，劇情轉折發人省思，情節扣人心弦。

    活動將於10月5日晚間7點在新北市政府6樓大禮堂登場，入場券明（24）日上午9點起發放，民眾可至市府1樓服務台（板橋區中山路一段161號）、新北市藝文中心B1服務台（板橋區莊敬路62號）及新莊文化藝文中心服務台（新莊區中平路133號）免費索取。

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