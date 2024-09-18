為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北青年租金補貼最高7千 所得門檻再放寬

    新北市2025年青年租金補貼將從10月1日起開放申請，符合資格者可領取3500元到7000元不等的補助。（城鄉發展局提供）

    新北市2025年青年租金補貼將從10月1日起開放申請，符合資格者可領取3500元到7000元不等的補助。（城鄉發展局提供）

    2024/09/18 12:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市開辦2025年青年租金補貼，將於10月1日上午9點起開放申請，期限至2025年12月31日下午5點，對象為年滿18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女（胎兒）的青年，預計補助1270戶，今年家庭收入限制再放寬，符合資格者每月可領取3500元到7000元不等的補助。

    城鄉發展局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由133萬元放寬為137萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬6000元放寬為5萬7400元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭組成條件，且財產所得、租賃位置符合規定者，均可提出申請。

    城鄉局說明，經審查符合資格者可享有單身3500元、新婚4500元，育（孕）有未成年子女（胎兒）1人5000元、2人6000元、3人以上7000元的租金補貼，民眾可透過線上或紙本郵寄方式提出申請，詳細資訊可上新北市政府城鄉發展局網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播