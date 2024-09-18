新北青年租金補貼最高7千 所得門檻再放寬

新北市2025年青年租金補貼將從10月1日起開放申請，符合資格者可領取3500元到7000元不等的補助。（城鄉發展局提供）

2024/09/18 12:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市開辦2025年青年租金補貼，將於10月1日上午9點起開放申請，期限至2025年12月31日下午5點，對象為年滿18歲至未滿40歲，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女（胎兒）的青年，預計補助1270戶，今年家庭收入限制再放寬，符合資格者每月可領取3500元到7000元不等的補助。

城鄉發展局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由133萬元放寬為137萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬6000元放寬為5萬7400元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭組成條件，且財產所得、租賃位置符合規定者，均可提出申請。

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城鄉局說明，經審查符合資格者可享有單身3500元、新婚4500元，育（孕）有未成年子女（胎兒）1人5000元、2人6000元、3人以上7000元的租金補貼，民眾可透過線上或紙本郵寄方式提出申請，詳細資訊可上新北市政府城鄉發展局網站查詢。

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