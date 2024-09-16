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    首頁　>　新北市

    新莊公寓疑祭祀不慎引大火 婦人吸濃煙燒傷送醫不治

    消防人員在火警現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員在火警現場救援。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/09/16 19:14

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區泰安街某公寓3樓，今下午5時許傳火警，該戶67歲陳姓婦人疑似吸入太多濃煙，倒在房內失去生命徵象，同時下肢有32%三度燒傷。消防人員據報趕抵，即刻將陳婦送往衛福部立台北醫院急救，但最終仍不治，警方已通知陳婦的兒子趕往醫院。

    消防人員表示，該戶設有神桌，平時會點香燒蠟燭祭拜祖先，而本次火警發生的起火點就在神桌，不排除祭祀的火星不慎引火，詳細起火原因仍待新北市消防局火災調查科調查。

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