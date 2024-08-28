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    首頁　>　新北市

    貨櫃車撞三重國道限高架翻覆 尖峰時段擋路警忙排除

    新北市一輛貨櫃車今天尖峰時段行經中山高涵洞，撞上限高架翻覆，警方出動疏導交通、聯繫移除及清掃油漬，將對交通影響降至最低。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一輛貨櫃車今天尖峰時段行經中山高涵洞，撞上限高架翻覆，警方出動疏導交通、聯繫移除及清掃油漬，將對交通影響降至最低。（記者吳仁捷翻攝）

    2024/08/28 09:53

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名貨櫃車陳姓駕駛今天上午駕車途經三重自強路中山高涵洞時，撞上4.1公尺的限高架造成整車翻覆，橫擋道路，適逢尖峰時段，警方派出20名警、民力交通疏導，趕在事發後100分鐘內排除，讓尖峰交通恢復順暢，警方對陳男酒測沒有酒精反應，但對他祭出兩張罰單警告。

    這起車禍發生在今天上午6時許，三重區自強路三段高速公路涵洞（往忠孝路一段方向），48歲陳姓男子駕車途經該涵洞，撞上限高架後翻覆，幸好當時附近沒其它人車，商家目睹報案。

    警方到場，陳男已脫困，連忙疏導交通，警方聯繫業者移除，約於7時11分扶正車輛，清潔隊清理路面油漬，約於7時40分恢復通行；陳姓駕駛辯稱，他要到附近倉庫載貨，誤認車輛限高自撞涵洞，駕駛陳男未受傷。

    新北市一輛貨櫃車今天尖峰時段行經中山高涵洞，撞上限高架翻覆，警方出動疏導交通、聯繫移除及清掃油漬，將對交通影響降至最低。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一輛貨櫃車今天尖峰時段行經中山高涵洞，撞上限高架翻覆，警方出動疏導交通、聯繫移除及清掃油漬，將對交通影響降至最低。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一輛貨櫃車今天尖峰時段行經中山高涵洞，撞上限高架翻覆，警方出動疏導交通、聯繫移除及清掃油漬，將對交通影響降至最低。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一輛貨櫃車今天尖峰時段行經中山高涵洞，撞上限高架翻覆，警方出動疏導交通、聯繫移除及清掃油漬，將對交通影響降至最低。（記者吳仁捷翻攝）

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