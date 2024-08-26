新平溪煤礦博物園區申請「歷史古蹟建築」 學者聲援

新北市新平溪煤礦博物園區申請「歷史古蹟建築」。新北市政府明召開文資審議會議，若沒有通過，恐將吹熄燈號。（記者俞肇福攝）

2024/08/26 20:43

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市新平溪煤礦博物園區2022年向新北市文化局提報「文化景觀」登錄及全區保存，2024年在專家建議下，改以重點遺址申請「歷史古蹟建築」。新北市政府明（27日）召開文資審議會議，因遺址群分開若是被認定不具文資價值，恐被迫關門熄燈，「新平溪煤礦博物園區」負責人龔俊逸發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。

龔俊逸說，他的父親龔詠滄生前投資煤礦開採事業，早年向台陽公司買下這處礦場；由於1984年到1985年間，新北市3座煤礦場陸續發生重大礦災結束營業，帶動各地煤礦場陸續吹熄燈號，20多年前轉型為煤礦博物館。雖然家人勸阻，但他父親仍以一己之力興建私人煤礦博物館。

「新平溪煤礦博物園區」2002年成立後，先後與日本田川市石炭歷史博物館、北海道釧路市立博物館締結姊妹館；2024年舉辦煤炭國際研討會，聚集40多位海內外學者參與，在園區內探討煤礦文化保存，打開國際知名度。

龔俊逸表示，館方費盡心力讓台灣煤礦躋身國際交流平台，仍被政府漠視，需要國內外關心煤礦文化人士聲援搶救，因此發起「守護新平溪聯盟」及連署活動，期盼讓文化局明天召開文資審議時，協助輔導新平溪煤礦取得文化資產身分。

國民黨立委廖先翔說，煤礦文化資產保存過去都是民間做得比政府好，應該是政府要來拜託民間繼續做，並在行政程序上給予協助才對。民進黨新北市議員林裔綺也支持園區爭取文資身分，保存地方文化，帶動地方觀光。

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