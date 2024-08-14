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新北環保兩用袋徵圖比賽明開跑 總獎金10萬元

108年環保局與台藝大合作推出的「垃圾話」環保兩用袋，創意又吸睛。（新北市環保局提供）

108年環保局與台藝大合作推出的「垃圾話」環保兩用袋，創意又吸睛。（新北市環保局提供）

2024/08/14 16:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「新北環保兩用袋」兼具購物袋及專用垃圾袋功能，自2013年推出至今已節省1307公噸的塑膠原料浪費，為提升袋體設計美感，並增加重複使用意願、加強民眾對環保兩用袋的認識，新北環保局14日公布「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」徵圖比賽簡章，祭出總獎金10萬元，邀請全民為環保兩用袋設計新圖案，比賽徵件自8月15日起至9月30日止。

環保局表示，為鼓勵年輕朋友們不斷創作，並帶動更多設計師們關心政府政策、為新北市發揮創意，公開舉辦「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」環保兩用袋徵圖比賽，可設計範圍包含袋體的顏色及圖案（注意：為後續印製考量，袋體顏色及圖案顏色均限以單色呈現，例如袋體為白色、圖案為紅色），且全民皆可以單人或團體形式（最多5人）報名參賽。

環保局說明，比賽以新北市的「新」字為主題，並希望參賽者結合環保元素，挖掘美學新創意，打造出符合民眾使用需求、期待且更具吸引力的環保兩用袋。環保局也將邀請產官學界之專家學者共同評分，評分項目及評分標準為「印刷可行性（30%）」、「美感度（20%）」、「吸睛度（20%）」、「創意性（15%）」及「主題契合度（15%）」等5項目。

環保局補充，徵件比賽總獎金高達10萬元，其中「首獎」獎金為8萬元，後續並將製成新版的環保兩用袋；另將選出「最佳創新獎」、「主題契合獎」、「美感吸睛獎」及「實用設計獎」各1名，獎金各5千元，詳細規則及報名方式請至活動網站查詢。

新北環保局「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」徵圖比賽，邀請全民為環保兩用袋設計新圖案。（新北市環保局提供）

新北環保局「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」徵圖比賽，邀請全民為環保兩用袋設計新圖案。（新北市環保局提供）

新北環保局「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」徵圖比賽，邀請全民為環保兩用袋設計新圖案。（新北市環保局提供）

新北環保局「購物『新』態度，玩『美』垃圾袋」徵圖比賽，邀請全民為環保兩用袋設計新圖案。（新北市環保局提供）

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