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新北新聞局長家庭因素請辭 張愛晶淚別市府同仁

新北市政府新聞局長張愛晶（右）在市政會議留下不捨及感動的眼淚。（記者賴筱桐攝）

新北市政府新聞局長張愛晶（右）在市政會議留下不捨及感動的眼淚。（記者賴筱桐攝）

2024/08/14 11:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府新聞局長張愛晶上任3年，因家庭因素請辭獲准，今天是她任內最後1天，市長侯友宜感謝張愛晶的付出與貢獻，也尊重她為了孩子做出的抉擇。張愛晶滿懷不捨地向市府同仁辭行，並留下感動的眼淚，希望後繼之人「一棒接一棒」，讓更多人看見新北市。

侯友宜在市政會議表示，張愛晶一直以來在工作和照顧家庭都沒有鬆懈，如今這麼好的媽媽和工作夥伴，面臨家庭的巨大挑戰，必須要做出抉擇，他尊重張愛晶的抉擇，市政工作可以一棒接一棒，但是孩子的媽媽只有一個，當孩子需要她的時候，作為一個媽媽，優先選擇孩子，「她不是放棄我們，而是做了一個痛苦、難過的決定」。

侯友宜說，人生舞台面臨各種聚散，大家都有下台、離開職場，甚至離開人生的一天，每件事情都有選擇，沒有對錯，大家雖然捨不得，也要給予尊重，團隊總有一天會分散，但是朋友永遠都在，張愛晶永遠是團隊的一份子，他喊話說，「希望你回來，我隨時等你」。

張愛晶表示，新北隊是最強的戰隊，她依然記得第一次和市長見面時，侯告訴她，新北市是一串很美麗的珍珠項鍊，29區都是美麗的珍珠，要把這些珍珠串起來，她也努力把每一顆珍珠磨得光亮無比、精彩萬分，希望傳遞至全世界；市政一棒接一棒，相信後繼之人可以跟大家一起努力，把這串項鍊讓世人看到。

張愛晶卸任之後，遺缺將由市長辦公室秘書李利貞接任，明天（15日）生效。年僅29歲的李利貞為國立政治大學新聞系畢業，是前東森新聞台記者兼主播，2024年總統大選擔任侯友宜競選辦公室發言人，也是目前新北市政府最年輕的小內閣首長。

新北市政府新聞局長張愛晶（右）因家庭因素請辭獲准，今天是她在任最後一天。（記者賴筱桐攝）

新北市政府新聞局長張愛晶（右）因家庭因素請辭獲准，今天是她在任最後一天。（記者賴筱桐攝）

新北市政府新聞局長張愛晶不捨和市府同仁道別。（記者賴筱桐攝）

新北市政府新聞局長張愛晶不捨和市府同仁道別。（記者賴筱桐攝）

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