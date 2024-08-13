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    新北中元動物聯合祈福法會 飼主帶已故愛犬最愛飼料追思

    新北市今於板橋動物之家舉辦聯合祈福法會。（記者董冠怡攝）

    新北市今於板橋動物之家舉辦聯合祈福法會。（記者董冠怡攝）

    2024/08/13 19:04

    〔記者董冠怡／新北報導〕中元節將至，新北市今於板橋動物之家舉辦聯合祈福法會，追思超渡往生動物，由佛光山副住持有果法師團隊主持，農業局長諶錫輝、往生動物的飼主、獸醫師、動保團體及相關公會均出席，莊嚴隆重。飼主溫小姐表示，養了7年的愛犬「白佳麗」上月底過世，在臉書上看到有法會，隨即報名，並哽咽不捨地說，「牠應該很開心我可以來參加！」

    農曆7月15日為國曆8月18日，聯合祈福法會2021年起至今邁入第4年，現場主桌擺設蘭花及總牌位，立有消災眾動物及超薦往生眾動物，伴隨唸誦大悲咒，法師引領諶錫輝至佛前獻花祈福，為在世眾生祈福消災解厄，隨後所有與會者移步至超薦壇超渡往生動物，慰藉在天之靈，來世再投生善處。

    溫小姐提到，「白佳麗」出身繁殖場，身體不好，從牠7歲開始養，7月底以14歲高齡往生，當時有超渡過一次，前陣子從臉書得知市府要舉行法會，今天便帶著另一隻狗狗「哈姆」與「白佳麗」最愛的飼料到場祈福，希望牠趕快投胎，下輩子不要再當狗，並與記者分享愛犬生前可愛模樣。

    諶錫輝指出，動保處2019年成立24小時動物救援中心，平均每年接獲犬貓救援4649件，各類野生動物含野鳥、蛇、哺乳類等救援6000件，經濟動物雞鴨類救援800件，總計1萬餘件，不論寵物還是動物都應受到保護與愛護，視為家人和平相處，若有寵物登記的毛寶貝不幸離世，可將遺體送至動保處或各動物之家申請免費集體火化；另，去年起截至目前為止，已助2953隻路死動物善終。

    動保處長楊淑方說，動保處大門的「畜魂碑」於昭和8年（1933年）立碑，追念動物犧牲、希望牠們安息並安定人心，因此也有辦理祭祀儀式，以供安息動物魂魄。

    溫小姐抱著愛犬「哈姆」，並大方分享已離世愛犬「白佳麗」的可愛面容。（記者董冠怡攝）

    溫小姐抱著愛犬「哈姆」，並大方分享已離世愛犬「白佳麗」的可愛面容。（記者董冠怡攝）

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