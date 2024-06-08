新北坪林最年長茶農 96歲陳清國每天早起巡茶園

96歲陳清國是坪林最年長的茶師，每天巡茶園和蜜蜂園，80年如一日。（記者翁聿煌攝）

2024/06/08 13:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年的新北市坪林春茶比賽，由最年輕的茶師27歲的蔡智霖獲得特等獎，但是最值得尊敬的老茶師是96歲的陳清國，仍然每年以自種自製的茶葉參賽，活到老、做到老的精神令人敬佩。

陳清國出於1929年，從12歲就跟著家人學習製茶，迄今80多年，茶園面積約有1.5公頃，年產量500斤茶乾，從早期簡易製茶方式到購置新型製茶設備，讓製茶流程變得更省時且產量增加，有新式製茶機具的協助，比單純人工操作提高50%以上的效率，也更加的省力，目前年紀漸長，家中兒女放假回家會來協助採茶及製茶，豐收時也會請附近農友協助，製茶關鍵時刻的判斷，還是由陳國清自己操刀，親力親為。

今天的春茶上市活動，陳清國仍然在自己的清國茶園攤位前，邀請民眾喝茶，展示他自製的茶葉、茶油和蜂蜜，敬業的態度始終如一，他的女兒陳美雲說，父親的生活十分單純，每晚8點半就上床睡覺，早上5點起床，吃過早餐就到茶園和蜜蜂園巡視，平時不煙、不酒、不賭博，三餐飲食從不挑剔，都由88歲的太太陳鄭治負責料理，「太太煮什麼，他就吃什麼」，生活最大的樂趣，就是休息時，好好品嚐自己種的茶。

陳美雲說，父母年輕時，生活很清苦，拉拔7個子女長大，子女長大後，陳清國還把省吃儉用的積蓄協助在台北工作的孩子買房子，如今已經有16個孫子女、6個曾孫子女，假日子女會回坪林幫忙，自己能吃能做、還有子孫承歡膝下，陳清國知足常樂。

陳清國喜歡和大家一起分享他自種自製的好茶。（記者翁聿煌攝）

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