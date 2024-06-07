台北港重劃區大貨車問題讓民眾、產業皆怨 新北議員籲二期規劃改善

八里台北港重劃區實施15噸以上大貨車禁行管制，造成民眾與產業各有不便，陳家琪呼籲從都市計畫徹底改善。（新北市交通局提供）

2024/06/07 14:36

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八里區台北港重劃區部分路段實施15噸以上大貨車禁行管制，當地議員陳家琪質詢表示，地方規劃不佳，住宅區、學區、觀光區、產專區、工業區相互緊鄰，既要顧交通安全，也要顧工業大型車進出需求，造成民眾與產業各有不便，呼籲市府重新針對台北港進行二期規劃，徹底改善。市長侯友宜、城鄉發展局長黃國峰表示，這是台北縣府時代的開發案，早期規劃不理想，再與交通局研議是否可透過都市計畫處理。

陳家琪表示，早期八里都市計畫沒有妥適劃分工業區、學區等，導致問題產生，如忠孝路一側是工業區，另一側是住宅與學校，鄰近的觀海大道則是一側工業區，另一側是左岸自行車步道；大型車進出勢必影響行人安全，交通局、警察局多次研議後設置大型車禁行規定，但仍需滿足工業區的運輸需求，因此開放大型車向警察局申請通行證，民眾卻又認為怎麼禁行了還有大型車進出，也增加警察局業務，大型車禁行區域越來越多人口進駐，希望市府重新檢討，若有必要可進行台北港二期規劃改善。

侯友宜、黃國峰表示，這是新北市升格前，台北縣長尤清任內，由當時「台灣省住宅及都市發展局」做的重劃案；早期產專區、住宅區等區隔不是很理想，城鄉局將與交通局研議是否能藉由都市計畫手段改善。

然而，侯友宜強調，治本前仍要治標，通行證不能亂發，他會請警察局加強取締，尖峰時段禁止大型車違規行駛，要在行人安全與產業需求間取得平衡，若有特殊狀況，議員可隨時向市府反應處理。

陳家琪也關心八里國中遷校問題，她說，該校位處半山腰的無尾巷，沿途工廠林立，學生自己搭車上課要爬坡，也要經過大型車頻繁行駛的路段，若靠家長開車接送，學校沒有可以回轉的地方，下雨就會大塞車，交通問題嚴重影響在地學子就地升學意願，才導致該校無法滿編；八里僅有這所國立國中，如果預定地、遷校預算都已備齊，市府不可再以學校未滿編未達遷校標準來推拖。

侯友宜承諾，八里國中要盡快遷校，也坦言該校環境確實不佳，而八里人口會隨著產業園區進駐、大樓建設等陸續增加，也要滿足未來人口就學需求，八里區公所旁邊一塊用地可用做遷校新址，他會請教育局訂出遷校進度表；針對陳家琪建議遷校可一併設置與社區共用的停車場、體育空間，侯友宜說「我們一起做啦」，與社區的簡易共享設施都可以來評估建設，閒置許久的八里東海運動休閒中心也交代民政局評估轉型，8月底會有結果。

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