洩漏採購內容讓業者搶先布局得標 新北體總秘書長、秘書緩起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/06/06 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕新北市體育總會在2017年委託新北市立光榮國民中學代辦「106年度全國運動會榮獲副總統獎出國觀摩考察委託服務」採購案時，在採購案上網公告招標前，時任劉姓秘書長及王姓秘書竟洩漏新北體總出國人數、地點等內容給業者知悉；業者則搶先布局預定機票、飯店並安排行程，以優於其他廠商的作業時間及條件參與競標，最後僅1家業者投標而以120萬元得標，新北地檢署考量劉、王兩人犯罪動機並非圖個人私利，情節輕微，依刑法洩密罪予以緩起訴，但命2人分別支付公庫1萬元至3萬元緩起訴處分金。

檢方調查，新北市體育總會在2017年，委託新北市立光榮國民中學代辦「106年度全國運動會榮獲副總統獎出國觀摩考察委託服務（預算金額130萬元）」採購案，這項採購案獲新北市政府補助120萬元經費，依採購法規定，採公開評選或徵求的限制性招標及準用最有利標方式決標。

檢方調查，劉男及王女先就採購案擬定出國期間、地點、行程、交通、人數等需求後，交由光榮國中辦理；怎料，2人竟在採購案上網公告招標前，將新北體總出國人數等應秘密事項及採購消息，洩漏給有意承攬的業者知悉，內容包含出國期間須定於12月20日前回國、必須涵蓋一個週末、旅遊期間5天、地點泰國、預算約60人，須安排一個體育類場館參訪等。

業者獲知後搶先布局，預定機票、飯店並安排行程，以優於其他廠商的作業時間及條件參與競標，藉此降低其他廠商投標意願，造成不公平競爭，最終採購案僅1家業者投標，並順利以120萬餘元得標。

檢方考量2人是為辦理獎勵出國觀摩考察的行程規劃而犯案，並非圖私利，所犯情節尚屬輕微，經偵查程序當無再犯之虞，予以緩起訴，期間1年，並命劉男支付3萬元緩起訴甫金、王女1萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法