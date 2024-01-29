陳建仁訪家扶新北大同育幼院 寓言故事鼓勵孩子

陳建仁上午參訪新北市私立大同育幼院，參觀小朋友的畫作，也講寓言故事鼓勵小朋友。（行政院提供）

2024/01/29 15:23

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長陳建仁今（29）日上午參訪「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院」，致詞時表示，政府在強化社會安全網第二期計畫中，對高風險家庭有提前介入，希望讓每個孩子生活在幸福、安全的環境裡，而家扶不僅照顧育幼院的孩子，也照顧社區、早療的孩子，是很好的典範，感謝家扶的付出。

陳建仁、新北副市長陳純敬、立委江永昌、議員張維倩、張嘉玲等人出席參訪。陳建仁在行程中參觀孩子們的畫作，致詞時，也對孩子們說了「三個王子」的寓言故事勉勵；他說，儘管每個人都只是一支小蠟燭，但點亮自己時，放出的光就會讓許多人感受光明、希望，也能溫暖每個人的心，期勉孩子們「點亮自己」，也表示這份愛與溫暖，也是家扶、政府的理想。

陳建仁指出，他還在國立台灣大學讀書時，參加慈幼會，經常到育幼院幫忙陪伴孩子，覺得這份經歷相當踏實，許多孩子玩得很開心，也在大哥哥、大姐姐的陪伴下成長，這些孩子如今已經為人父母，有些人成為傑出的廚師、修車廠老闆，還有人至今持續寫信給他，讓他體悟到，只要給孩子愛，他們就會努力展翅實現理想，感謝家扶提供育幼院孩子如此周全的照顧，讓孩子在育幼院也有家的感覺。

陳建仁表示，政府照顧孩子是應該的，孩子是未來國家的主人翁，將會帶給社會許多光明、希望，政府對於幼兒的照顧、教養政策不遺餘力，也致力於保護兒童權利，因此推動0到6歲國家一起養、強化社會安全網等政策，希望每個孩子都能生活在幸福、安全的環境中。

陳建仁上午參訪新北市私立大同育幼院。（行政院提供）

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