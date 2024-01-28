車手見有埋伏拔腿就跑 警察大腳一踹當場逮人

3名員警2人徒步1人騎車，同時追捕呂男。（記者徐聖倫翻攝）

2024/01/28 16:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕一名投資詐騙被害人被騙121萬，後來驚覺上當，報警並配合警方約23歲呂姓車手面交，前天相約在新北市三重區一家速食店見面，不料，呂男透過車道反射鏡察覺遭埋伏，於是拔腿就跑，幸好警方騎機車追上後，朝呂男猛踹一腳，將他逮捕。

據了解，一名男子在Facebook看到投資廣告，被詐騙集團誘騙加入LINE投資群組，禁不住推銷話術及群組內一堆獲利案例，從去年底至本月中旬，陸續匯款121萬元給詐團，但當男子想拿回本金及獲利，沒想到卻被告知還要再匯300萬才能拿錢，他才驚覺自己遭騙。

新北市三重警分局接獲報案，前日下午將計就計，相約車手在三重區三合路四段麥當勞面交250萬元現金，車手呂男依約到達現場，但他在得來速車道的車道反射鏡內看到警方埋伏身影，當下轉身就溜。

警方見狀趕緊跳上機車，而呂男雙腿再快也快不過兩輪，員警騎到呂男身旁大腳一伸，將呂男踹倒在地後馬上將其制伏。呂男供稱，自己只是給人打工，詐團開一天5000元報酬給他。警詢後，依詐欺罪嫌，將呂男移送法辦，另將持續追蹤上游，呂男之後遭法院裁定羈押禁見。

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呂男被警方一踹摔倒，終遭制伏並送辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回呂男身上的假工作證、現金、手機等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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