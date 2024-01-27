過年送禮「鮑」讚！貢寮鮑禮盒「好運攏呼你鮑」

2月3日前訂購「貢寮鮑」禮盒，享有各式優惠，金龍年拜訪親友，好運攏呼你鮑！ （新北市漁業處提供）

2024/01/27 21:03

〔記者闕敬倫／新北報導〕農曆年節即將到來，新北市貢寮區漁會與養殖業者、達人品牌推出多款在地嚴選優質貢寮鮑製成的特色伴手禮，新北市政府漁業及漁港事業管理處處長簡明雄說，2月3日前訂購「貢寮鮑」禮盒享優惠，金龍年拜訪親友，「好運攏呼你鮑！」

貢寮區漁會總幹事林麗美指出，農曆年節期間正是九孔鮑和黑盤鮑等2種「貢寮鮑」的盛產期，為了讓消費者以平實價格享受到安心、優質的漁產，貢寮漁會與全國區漁會共同推出新鮮又澎湃的「金龍海鮮禮盒」，每組原價2000元，到貢寮區漁會官網訂購特惠價1688元，不限訂購組數，全部免運費。

林麗美說，貢寮漁會還精選黃金鯧、龍虎斑、鬼頭刀菲力、金目鱸魚排、海水白蝦、花枝丸等優質水產品，即日起到2月3日在「貢寮區漁會」或「買魚去」網站訂購，手指點一點就能將年節魚貨備齊，有五福臨門「五味醬貢寮鮑」、富貴昌隆「蔥爆香酥黃金鯧」，龍騰虎躍「醬燒龍虎斑」、或年年有餘「清蒸金目鱸」等年菜美食，與家人圍爐享用。

此外，貢寮區漁會和貢寮鮑養殖達人們另推出多種即食貢寮鮑特色伴手禮，有貢寮區漁會的「九孔調理鮑禮盒」、「紅燒珍珠鮑魚罐頭」，大鼻哥鮑魚養殖場的「磯煮貢寮鮑」，仁和農漁生鮮小舖的「仁和九孔禮盒」、「仁和九孔醬禮盒」，以及藻堂創思生物科技的「藻．一碗麵醬禮盒」等各式貢寮鮑即食產品禮盒組，年節前夕陸續推出優惠折扣、滿額免運等各式方案，詳情可上各品牌官網查詢。

簡明雄說，新北貢寮鮑飼養於潮汐換水的潮間帶養殖池，寬敞活動空間、充足換水，且無用藥養殖管理，加上新北市政府未上市水產品抽驗把關，培育出來的貢寮鮑鮮嫩、肥美，是可安心享用的海味，推薦國人在春節拜訪親友，就要送高貴不貴、好吃又好看的貢寮鮑禮盒，「品嚐貢寮鮑美味很easy，鮑證有面子！」

春節即將到來，新北市貢寮區漁會與養殖業者、達人品牌推出多款在地嚴選優質貢寮鮑製成的特色伴手禮。（記者闕敬倫攝）

貢寮漁會與全國區漁會共同推出「金龍海鮮禮盒」，每組原價2000元，到貢寮區漁會官網訂購特惠價1688元，不限訂購組數，全部免運費。（新北市漁業處提供）

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