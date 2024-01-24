疑托嬰中心強戴口罩 新北1歲嬰遭淚濕口罩悶死

新北市一名1歲嬰兒不幸在托嬰中心窒息死亡，家屬忍痛PO文，盼不要再發生同樣悲劇。（摘自臉書）

2024/01/24 12:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區某托嬰中心日前發生1歲收托嬰兒，因為托嬰中心擔心呼吸道疾病群聚感染，為小朋友戴上口罩，家屬指出，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息」，不幸導致嬰兒被活活悶死，事件因為家長親友在臉書將事件曝光，引發關注，新北市社會局表示，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

電視主播林彥汝23日在臉書貼出朋友的文章，她姐姐1歲大的小朋友，在托嬰中心發生窒息意外，家屬表示，「看了監視器才終於找到答案，因為托嬰說因為呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，早上老師幫小朋友戴了口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求他要戴，所以又幫他戴上，小朋友就大哭了。」

家屬指出，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺，就沒再理他，直到20幾分鐘後他們要換教室，以為他在睡覺所以最後處理他，結果已經沒呼吸心跳，錯過了黃金急救時間。」經醫急送醫到加護病房還是未清醒，家屬忍痛放棄急救。

家屬稱，「因事實也造成了，怨恨誰也無濟於事，我想只希望能將這案例分享出去，希望大家以後一定要多注意小小孩戴口罩哭鬧的風險。」家屬強調，「這種案例雖然一再出現，意外還是老是在發生，但我還是希望這類案例能夠多多傳播讓人多一份警惕。」

新北市社會局：全力協助家屬善後

社會局副局長許秀能表示，有關新北市某托嬰中心幼兒發生意外事件，社會局在第一時間有接獲中心通報，對此不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，並保存監視器畫面備查，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

1歲男嬰在托嬰中心窒息，送醫急救仍無法恢復清醒，家屬忍痛拔管。（摘自臉書）

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