擴充醫療資源 新北規劃塭仔圳、蘆洲醫療園區

新北市規劃設置塭仔圳醫療園區，興建兒童與高齡醫學中心。（記者賴筱桐攝）

2023/03/08 12:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊，醫療資源分配不均，市府運用整體開發案分回的土地，在塭仔圳市地重劃區、蘆洲南北側區段徵收區劃設醫療用地，其中塭仔圳將興建兒童與高齡醫學中心，打造「醫養合一」園區，蘆洲則設置800床以上的區域級綜合教學醫院，提升醫療品質與服務量能。

新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議進行「新北健康大步走 醫動養PLUS+」專案報告，她指出，過去4年，市府積極擴充醫療資源，共新增1007床，包含土城醫院812床、三重聯醫105床、北新醫院90床，其中土城醫院服務門診超過138萬人次、急診12.8萬人次，並推展智能化服務，預計2025年取得智慧醫院標章。

陳潤秋表示，因應塭仔圳重劃區未來大量人口移入，醫療需求增加，因此在輔大醫院旁規劃2.82公頃的醫療服務用地，將興建兒童及高齡醫學中心，延伸為「醫養合一」的整合型照護模式，服務泰山、新莊、五股以及三蘆地區民眾。

另外，蘆洲南北側區段徵收案規劃3公頃的醫療用地，將設置蘆洲醫療園區，建置800床以上的大型區域級教學醫院，發展智能醫療及緊急醫療，這2處園區將落實以病人為中心、智能化管理、綠能永續三大主軸。

陳潤秋說，新北市還有3處醫院推動新建或改建，包括新北市立聯合醫院板橋院區，將打造板橋醫療園區，興建大型區域級教學醫院與中重度急救責任醫院，發展兒童醫療與智能醫療，預計2024年辦理招商；聯醫三重院區將建置第三醫療大樓，擴充床數至728床，提供更完善的兒童早期療育服務，並提升癌症醫療品質，預計2026年動工。

此外，位於偏鄉地區的瑞芳醫院，由仁寶集團得標，將打造地下1層、地上9層的醫療長照大樓，包含醫院、日間照顧中心與住宿式長照機構，支援東北角地區的醫療服務，引進人工智慧與物聯網技術，提供「醫養合一」的全人照護模式，預計2026年完工。

新北市立聯合醫院三重院區將興建第三醫療大樓，擴充床數至728床。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法