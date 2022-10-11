新北治安堪慮、基層警過勞 民團︰侯友宜安居樂業政策跳票

台灣教授協會副會長陳俐甫（中）今與民進黨立委羅致政（左二）等人共同舉行記者會，批評新北市長侯友宜的安居樂業政策跳票。（記者謝君臨攝）

2022/10/11 12:12

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市三重區日前發生警察打錯人事件，台灣教授協會今（11）日與民進黨立委羅致政共同舉行記者會，強調新北市民最關心治安問題，侯友宜身為警察市長，做過警政署長、警大校長，讓市民安居樂業是其核心價值，但侯面對批評卻只有一句話：「不要為難基層員警。」呼籲侯不要在躲在基層員警後面，不要爭功諉過，累死基層，讓市民相當不安心。

台教會副會長陳俐甫表示，侯友宜於2018年競選時承諾，要讓新北市民安居樂業，讓市民看到未來，有光榮感，這應是侯的核心價值，可惜這幾年、甚至近幾個月，都發生重大刑事案件，甚至有市民無故被警察毆打，事件發生後，上週竟演變成警察人員對被毆打的人提起訴訟。

羅致政指出，近年來新北市民對侯友宜的觀察，是爭功諉過，不論是在警政治安或各式議題，這樣的形象一再凸顯，從過去南美武官事件，到最近的「恩恩案」都看得出來，有功自己攬，有錯推給屬下。根據民調，新北市民最關心治安問題，但從板橋當舖開槍到三重警察打人，幾乎都看不到市長，有事就神隱。

羅致政說，侯友宜面對批評，就一句話：「不要為難我們第一線警員。」羅強調，我們從未否定基層人員付出，很辛苦、值得肯定，但將帥無能累死三軍，警政出身的市長，無心也無力管好新北治安，結果讓基層員警疲於奔命，治安卻未大幅提升；反觀民進黨新北市長參選人林佳龍有台中經驗，真的要換人換黨做做看。

律師賴中強表示，警察誤認通緝犯打錯人當然有錯，但這不是最嚴重的事，難道通緝犯就可以這樣隨便打？警察執勤還是要有一定的比例原則在。

賴中強提出2點呼籲，一是社會大眾應以平常心看待警察在執勤過程中可能發生的衝突、傷害，支持警察依法執行職務，但也要注意比例原則。另一則是對侯友宜的呼籲，賴提及，侯在遇到許多治安、防疫措施上，似乎有某種向中國標準看齊、比照中國的處理方式，令人憂心，盼侯要守住法治國家和人權標準。

新北市議員戴瑋珊說，侯友宜號稱安全專家，這4年來卻完全經不起檢驗，治安不斷退步，從第9名退到17名，已是22個縣市中的後段班；侯已從「關公市長」變成「公關市長」，忘了4年前的承諾。今年2月，新北市人口從400萬降為300多萬，市民用行動證明侯確實做得很差，呼籲侯面對自己、檢討自己。

退休警察石明謹表示，警察如果自己沒有人權，就不會去注重百姓人權；如果警察可以亂打人，那麼治安就無法阻止其他人亂打人。在警察人權方面，新北市的警民筆負擔最重，警察沒時間、精力關注別人的人權，因為他自己就沒有人權。此外，阻止有暴力傾向的人繼續從事警務工作，是最重要的事情。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋則透過視訊表示，三重警察這件事，要注意是個案還是通案。黃姓被害人大喊抓錯人，警方卻未進一步求證，甚至拳打腳踢，反映警察勤務本身超過接受範圍，情緒高漲下作出舉動，應加強內部訓練、教育宣導，進而預防，而從這點切入，可能是通案，也應通盤檢討績效制度。

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