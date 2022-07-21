基隆深澳國小教師朱奕勳 獲教育部學習扶助鐸聲伴學獎

基隆深澳國小老師朱奕勳（右）獲教育部學習扶助鐸聲伴學獎。（基隆市教育處提供）

2022/07/21 09:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市深澳國小老師朱奕勳了解學生學習弱點，適當調整教學模式，運用線上數位學習平台，輔助教學，學習興趣與動機，引導學生討論時說出自己的想法，並認真聆聽同學的發言，獲教育部學習扶助鐸聲伴學獎。

朱奕勳在課前會進行前測，了解學生學習弱點，調整課程內容與教學模式，運用線上數位學習平台的任務及影片以及WQSA（觀看、提問、摘要、評量）學習單，讓學生對要進行的課程內容先預習並有一定程度的了解；同時在上課時相當著重引導討論學生有疑問的部分，以四學模式進行課程，也以平板輔助教學，老師與學生平等且民主的方式進行課程討論及分享，藉此強化學生課程間的學習興趣與動機。

特別的是，朱奕勳運用線上數位學習平台的提問區，記錄學生於課程中提問的題目，以同儕間相互合作、互搭鷹架的方式由淺入深，讓學生不再害怕上數學課，上課勇於發言與嘗試，討論時說出自己的想法，並認真聆聽同學的發言，認真且完整的課程獲獎。

基隆市教育處長杜國正表示，基隆市學校規模不大，卻擁有著滿滿的教育能量，除了鼓勵學校積極開班，同時積極申請學習扶助課，增置教師的專案計畫，目的就在於把學習低成就的學生帶上來，讓每個孩子都有機會，相信如此殊榮將給予辛苦投入學習扶助的學校團隊及師生繼續前進的動力，市府也將持續投入各項資源，讓每一位孩子的學習不斷進步成長。

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