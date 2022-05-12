醉男從10樓高關渡大橋跳水 掙扎抗拒救援強制送醫

新北市吳姓男子從關渡大橋跳下，拒絕下水救援的消防員施救，在水面掙扎，消防員只好將他強制拖上船，上岸後強制就醫。（記者吳仁捷翻攝）

2022/05/12 18:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕關渡大橋驚傳酒醉男子跨坐護欄外，警方、消防員上前苦勸，但男子仍執意從10樓高橋面跳入淡水河，落水後還抗拒救難人員救援，被拖上岸強制就醫，因相關單位聯繫不上家人，通報自殺個案由衛生局介入處理。

途經關渡大橋的用路人今日10時45分發現一名男子跨坐八里端護欄外隨即報案，警方、消防單位獲報趕抵，勸說拿著酒瓶跨坐護欄外的醉漢移回護欄內側，但男子情緒激動，多次揚言跳水，雙方僵持近30分鐘。

警、消持續勸說，未料男子突然放手墜入河中，所幸消防橡皮艇已在河面待命，見男子墜落即刻趨前救援，消防員跳入水中以浮具協助落水男子漂浮水面，但獲救男子掙扎拒不上船，消防員顧慮其安全，強制將他拉上橡皮艇，上岸後救護車、警員強制送醫救治。

警方清查落水男子身分，確認為37歲吳姓男子，因聯繫不上其家屬，依規定通報自殺案例；適逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，警方、消防員救援時，都穿戴必要防護裝備，避免跳水男子傳染。

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新北市吳姓男子從關渡大橋跳下，拒絕下水救援的消防員施救，在水面掙扎，消防員只好將他強制拖上船，上岸後強制就醫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市吳姓男子從關渡大橋跳下，拒絕下水救援的消防員施救，在水面掙扎，消防員只好將他強制拖上船，上岸後強制就醫。（記者吳仁捷翻攝）

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