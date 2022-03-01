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    新北國中技藝競賽開始了！共1615位選手競賽較勁

    新北市國中技藝競賽今起在15個考場展開，選手全神貫注。（記者翁聿煌攝）

    新北市國中技藝競賽今起在15個考場展開，選手全神貫注。（記者翁聿煌攝）

    2022/03/01 12:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市110學年度國中技藝競賽自3月1日至7日舉行，今年新增婦兒保健、珠寶金工主題，由15所學校分別辦理共13職群、33項競賽主題，教育局長張明文1日到智光商工為選手打氣，張明文現場體驗餐飲服務術科題目「口布摺疊」更擔任一日餐服經理進行餐桌服務，見證學生學習成果。

    張明文表示，新北市共有5400位國中技藝班學生，競賽從中擇優挑選1615位選手同場競技，因應產業及學生需求，今年33項競賽主題新增醫護職群「婦兒保健」及設計職群「珠寶金銀細工」兩項主題。

    技職教育科長江彥廷說，在疫情嚴峻且醫護人員需求增加下，為鼓勵更多青年學子投入醫護專業行列，因此與耕莘健康管理專科學校合辦「婦兒保健」主題競賽，自國中技職扎根培養醫護知能，鼓勵未來投入職場造福他人。

    教育局也自109學年度起推出8年一貫珠寶金工班，今年更首創與東龍珠鑽石集團合作辦理「珠寶金銀細工」主題競賽，透過業界與學校協力合作縮短產學落差，展現務實致用能力，培育頂尖珠寶精品工藝人才。

    智光商工學生吳菁雯與張明文一起擔任一日餐服經理，她表示，鼓勵技藝班學生好好表現爭取佳績，因為在新北市高中專業群科特色招生甄選入學，評分項目會參採國中技藝競賽成績，未來也能在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發機會。#

    教育局長張明文（中）到場視察競賽過程。（記者翁聿煌攝）

    教育局長張明文（中）到場視察競賽過程。（記者翁聿煌攝）

    教育局長張明文（中）受邀與選手們一起競技。（記者翁聿煌攝）

    教育局長張明文（中）受邀與選手們一起競技。（記者翁聿煌攝）

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