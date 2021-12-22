新北4大重案迅速偵破 侯友宜讚：破案是最好犯罪預防

近來新北市發生多起社會矚目的重大刑案，警方迅速破獲，新北市長侯友宜（左三）頒獎表揚「破案高手」。（記者賴筱桐攝）

2021/12/22 13:37

〔記者賴筱桐、姚岳宏／新北報導〕新北市近來發生社會矚目的重大刑案，包括中和千萬元強盜案、新店槍擊殺人案、永和無頭分屍案、五股持槍強盜案等，警方鍥而不捨追查，案件迅速偵破。新北市長侯友宜今天在市政會議肯定警方辦案能力，並表揚「破案高手」。侯友宜表示，「破案就是最好的犯罪預防」，只要囂張歹徒敢到新北市犯案，警察絕對會繩之以法。

近期四大重案包含11月11日中和區發生千萬強盜案，犯嫌強盜被害人裝有現金1146萬元的背包，得手後駕車逃逸，中和警分局循線調閱監視器以車追人，3小時內查獲葉姓犯嫌，並將犯罪集團12名成員查緝到案。

11月22日新店區發生槍擊殺人案，犯嫌行兇後棄車變裝逃亡，新店警分局與刑事警察大隊共組專案小組，24小時內鎖定槍手身分，但槍手已搭機潛逃中國，經循「二岸共同打擊犯罪」機制，12月8日將犯嫌遣返回台，接受法律制裁。

12月8日永和區瓦瑤溝發現一具僅存軀幹的無頭男性屍體，死者遭分屍支解後丟棄，永和與中和警分局組成專案小組，擴大調閱監視器、沿街查訪，根據可疑影像，查獲被害者的兒子符姓犯嫌，破獲殘忍的弒父案。

12月14日五股區發生歹徒持槍強盜案，3名搶匪趁保全人員進入超商維修ATM時，持槍強盜提款箱4盒，得手百萬元後駕車逃逸，蘆洲警分局調閱監視器，鎖定作案車輛追緝，三峽警分局吉埔所所長張凱昱獲報搶匪車輛入轄，主動攔截圍捕，警方最後逮捕4嫌並追回全數贓款。

獲頒「破案高手」獎牌者包括中和偵查隊長陳冠宇、偵查佐陳佳賢、中原所長張竣傑；永和偵查隊長李志祥、新生所警員黃世傑、中和所警員徐裕㥊；新店偵查隊長蔡調坤、小隊長李少祺、明志所巡佐石春吉；蘆洲偵查隊長郭懷澤、成州所長洪澤宇、三峽吉埔所長張凱昱等人。

侯友宜說，新北市的警察創造「每案必破」佳績，表現令他敬佩，也是打擊犯罪強而有力的展現。他強調，「破案就是最好的犯罪預防」，新北市警局在局長黃宗仁帶領下，破案速度快，更能凝聚團隊合作精神，讓民眾看到警察打擊犯罪的能力。他說，保護市民生命安全是市府第一要務，犯罪不可能停止，但市府會做到，「只要你敢來新北市犯罪，我一定把你繩之以法」的決心，共同捍衛新北治安。

侯友宜表示，新北警局鑑識中心在主任黃國政帶領下，局長黃宗仁全力支持，能夠透過DNA科技尋人，讓亡者生者找到回家的路，並獲得行政院頒發的政府服務獎，難能可貴，他接著說，新北市的警察能創造出「每案必破」，真的相當不容易，警察同仁的表現讓他非常敬佩，也是打擊犯罪強而有力的展現。

警局長黃宗仁說，新北市幅員遼闊，人口眾多，治安狀況更是瞬息萬變，儘管如此，新北市的警察面對轄區發生的各類刑案，除了運用科技偵查迅速偵辦外，對於犯嫌逃亡流竄，更是揚棄地域觀念，運用團隊力量，整合辦案資源，最短的時間迅速破案，這也讓想要在新北市犯案的歹徒無所遁形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法