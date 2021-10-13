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    新北出現首例疑打BNT後死亡 42歲男打完8天後胸悶送醫不治

    新北市出現首例疑似施打BNT後死亡案件，圖為施打疫苗情形，非當事人。（記者林欣漢攝）

    新北市出現首例疑似施打BNT後死亡案件，圖為施打疫苗情形，非當事人。（記者林欣漢攝）

    2021/10/13 11:37

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今天通報4例疑似施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗死亡案件，其中新莊1名42歲男性1日打完BNT後，到8日都沒異狀，9日突然出現胸悶、冒冷汗，昏倒送醫後不治身亡，是新北市第一例打完BNT後死亡個案。

    新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計共157例，其中AZ有122例、Moderna29例、高端5例、BNT1例。對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

    衛生局指出，今天通報4例分別是中和區56歲男性，身患多重慢性病，6月16日接種AZ第1劑，無特別異常症狀，9月17日接種第2劑，9月22日出現胸悶、冒冷汗及身體不適，緊急送醫救治，9月23日死亡，經醫師診斷為心肌梗塞。

    瑞芳區一名85歲男性，身患多重慢性病，6月15日接種AZ第一劑後無異常，9月22日接種AZ第二劑，10月2日突然出現無意識，緊急送醫，搶救不治死亡。

    永和區通報為71歲男性，身患多重慢性病，7月8日接種Moderna第一劑，無異常症狀，10月5日接種Moderna第二劑，當天出現心悸及胸悶，緊急送醫救治，經診斷為急性心肌梗塞，10月9日死亡。

    新莊區通報42歲男性，10月1日接種BNT，1日至8日作息正常，到了9日突然出現胸悶、冒冷汗，緊急通報119送醫，搶救不治死亡。

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