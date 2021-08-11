永和社區大樓爆群聚！全棟居家隔離 70人專車載到防疫旅館

無法一人一室的約70人，由防疫專車載送入住防疫旅館。（記者邱書昱攝）

2021/08/11 21:45

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和一處社區疑似武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，目前累計5案中有2案感染源不明，市府匡列整棟大樓236人居家隔離，而無法一人一室的則是入住防疫旅館，人數約70人，今天晚間不少住戶提著行李等待專車接駁。

負責載送的防疫專車是以低底盤公車改造，一台專車只載送8人，不僅司機穿上防護衣，就連隔間也有塑膠板擋住，同時將車上的冷氣空調關閉，只開窗戶通風。

永和區長陳怡君說，目前整棟有236人居家隔離，但由於必須一人一室，因此有70人要入住防疫旅館，今晚安排防疫專車載送，但是有2人今晚無法去，明天再派專車載送。

陳怡君說，社區民眾安排入住境內防疫旅館，14天的費用全由政府負擔，並協助送餐食或補助每日伙食費300元，垃圾則由環保局派員到住戶門口處理。

據了解，永和區某社區同棟大樓近2週出現3確診案，其中1人為朋友感染、1人為家戶感染、1人感染源不明，啟動擴大篩檢專案，9日再篩檢出第4名陽性個案，11日篩檢出第5名陽性個案（為9日個案的同住友人），匡列同棟住戶231人居家隔離，並與大樓自治管理委員會成立機動指揮所。

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等候上車民眾。（記者邱書昱攝）

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