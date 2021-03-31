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    新北YouBike前30分鐘改收5元 議員質疑匆促上路缺配套

    新北市3月30日起調整原本YouBike前30分鐘免費騎乘優惠，改為前30分鐘收費5元，但使用雙北捷運、公車轉乘及購買1280元定期票不受影響。（市議會民進黨團提供）

    新北市3月30日起調整原本YouBike前30分鐘免費騎乘優惠，改為前30分鐘收費5元，但使用雙北捷運、公車轉乘及購買1280元定期票不受影響。（市議會民進黨團提供）

    2021/03/31 17:14

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市交通局3月30日起調整原本YouBike前30分鐘免費騎乘優惠，改為前30分鐘收費5元，但使用雙北捷運、公車轉乘及購買1280元定期票不受影響。市議會民進黨團總召集人黃俊哲質疑新制匆促上路，缺乏配套措施。交通局表示，希望落實使用者付費的公平性，回歸YouBike扮演大眾運輸接駁「最後一哩路」的功能。

    黃俊哲指出，YouBike為公共運輸的一環，不應以營利為目的，許多路段必須靠YouBike彌補大眾運輸不足之處，交通局去年編列約3億元補貼預算，由市議會審查通過，市府卻貿然更改遊戲規則，犧牲市民權益，且不尊重議會。

    黃俊哲表示，根據交通局統計，約有96％的民眾騎乘時間不到30分鐘，原本可享有免費，如今改由民眾自付5元，市府財源勢必增加，如果加上原本編列約3億元的補助預算，市府應有更充分的經費檢討YouBike收費制度，他呼籲市府盡快提出優惠方案，減輕民眾負擔與困擾。

    交通局長鍾鳴時表示，為使資源更有效運用、落實使用者付費的公平性及鼓勵民眾使用大眾運輸工具，搭乘雙北公車、捷運及購買1280元定期票，在1個小時內轉乘YouBike，仍享有前30分鐘免費優惠，不是搭乘大眾運輸轉乘接駁者，調整為民眾自付5元、市府仍補貼5元，並非取消優惠。

    交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，調查分析，有90%～96%的YouBike使用者通常在30分鐘內還車，且70%以上會轉乘捷運、公車等，早期為了鼓勵民眾使用大眾運輸工具、培養運量，YouBike前30分鐘全由市府補貼10元，如今應回歸YouBike扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁的重要角色，調整收費制度後，受影響的民眾有限。

    吳政諺說明，新北市YouBike共有652站，車輛數2萬674輛，平均每日使用人次高達11萬，市府每年須耗費約3億元，補貼前30分鐘免費優惠措施，去年編列今年度預算時，已考量調整收費機制，後續將觀察民眾使用情況，滾動檢討公共自行車補貼政策。

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