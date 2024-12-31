南投綠營爭取 賣縣有地回饋公所

民進黨籍草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（送陳情者）將陳情書交給南投縣府財政局長李良珠（接陳情書者。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/31 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍白在立院強勢通過財劃法修正，民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒等人昨赴南投縣府陳情，認為將來歸屬縣市政府財源大增，縣府應將出售位在鄉鎮市的公有地價款，回撥適當比例給在地公所。縣府財政處長李良珠表示，出售土地所得用於全縣財政，縣府必須從長計議，將就該問題研究討論。

蔡銘軒要求公布草屯售地金明細

民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒昨與名間鄉長陳翰立、縣議員陳玉鈴和吳棋楠等人，以及多位地方民眾到縣府陳情。陳玉鈴指出，藍白立委在立法院通過財劃法修正，歸屬縣市政府的財源大增，但公所多數財政不寬裕，因此縣府出售縣有地後應回饋給公所。

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名間鄉長陳翰立也說，台電、河川局等在地方開發建設，都會回饋給公所，縣府卻沒有類似的回饋機制，像草屯手工藝園區，縣府將公墓地高價變賣開發，售地所得卻沒有撥部分給公所，並不合理。

蔡銘軒表示，縣府標售草屯的縣有地，草屯手工藝園區出售的土地就高達三十三億元，該金額比興建親子共融公園、國民運動館等經費高出多倍，要求縣府在兩天內公布草屯售地金明細，並制定相關回饋金自治條例。

財政處長李良珠昨代表接受陳情書，並表示，出售土地所得用於全縣的建設，使用方式須從長計議。

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