撿回收零件組電腦 饒立楷特殊選才上國立大學

中興高中學生饒立楷以特殊選才管道，錄取國立暨南國際大學和宜蘭大學。 （記者陳鳳麗攝）

2024/12/31 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中今年有五名學生以特殊選才管道錄取國立大學，其中饒立楷從國小三年級就撿各種回收零件自組第一部電腦，還摸索學寫程式，國三拿到全國機器人大賽第二名，喜愛資訊工程的他，錄取國立暨大和宜蘭大學，他決定選宜蘭大學資訊工程系，繼續往興趣發展。

國三獲機器人大賽全國第二

饒立楷在國小就嶄露對電腦資訊的興趣，小學三年級家中買不起電腦，索性到資源回收場撿各種零件，花了一個月組好人生首部電腦。因對機器人很有興趣，看到坊間機器人班的訊息，媽媽只說「問老師可不可以先欠學費」，老師回說「可以！」就這樣開始接觸機器人課程，而他在國三參加機器人比賽，以自走車機器人拿到全國第二名，更讓他堅信「有信心和決心就可完成夢想」。

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除饒立楷外，學業成績在全校前四％的洪鈺茹，從小接受不少團體幫忙，上高中後開始到多個機構當志工，看到不少長輩有腰痛痠痛的問題，因此以物理治療系為唯一升學科系，近日如願以特殊選才管道錄取台大物理治療系。

中興高中另有獲得世界中學運動會角力冠軍的曾怡瑄、化學學科競賽選手陳琪臻、立志當護理師的陳奕蓁，分別錄取清大清華學院、興大化學系和暨大護理系。

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