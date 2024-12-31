為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    撿回收零件組電腦 饒立楷特殊選才上國立大學

    中興高中學生饒立楷以特殊選才管道，錄取國立暨南國際大學和宜蘭大學。 （記者陳鳳麗攝）

    中興高中學生饒立楷以特殊選才管道，錄取國立暨南國際大學和宜蘭大學。 （記者陳鳳麗攝）

    2024/12/31 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中今年有五名學生以特殊選才管道錄取國立大學，其中饒立楷從國小三年級就撿各種回收零件自組第一部電腦，還摸索學寫程式，國三拿到全國機器人大賽第二名，喜愛資訊工程的他，錄取國立暨大和宜蘭大學，他決定選宜蘭大學資訊工程系，繼續往興趣發展。

    國三獲機器人大賽全國第二

    饒立楷在國小就嶄露對電腦資訊的興趣，小學三年級家中買不起電腦，索性到資源回收場撿各種零件，花了一個月組好人生首部電腦。因對機器人很有興趣，看到坊間機器人班的訊息，媽媽只說「問老師可不可以先欠學費」，老師回說「可以！」就這樣開始接觸機器人課程，而他在國三參加機器人比賽，以自走車機器人拿到全國第二名，更讓他堅信「有信心和決心就可完成夢想」。

    除饒立楷外，學業成績在全校前四％的洪鈺茹，從小接受不少團體幫忙，上高中後開始到多個機構當志工，看到不少長輩有腰痛痠痛的問題，因此以物理治療系為唯一升學科系，近日如願以特殊選才管道錄取台大物理治療系。

    中興高中另有獲得世界中學運動會角力冠軍的曾怡瑄、化學學科競賽選手陳琪臻、立志當護理師的陳奕蓁，分別錄取清大清華學院、興大化學系和暨大護理系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播