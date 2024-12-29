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    首頁　>　南投縣

    南投望鄉留伐木遺跡 見證日治林業史

    林業署南投分署水里工作站望鄉分站，保有日治時期神社及千年紅檜神木。（林業署南投分署提供）

    林業署南投分署水里工作站望鄉分站，保有日治時期神社及千年紅檜神木。（林業署南投分署提供）

    2024/12/29 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣水里鄉早年因林業興盛，曾有「小台北」稱號，迄今林業保育署南投分署水里工作站望鄉分站，仍保有完整的神社及日治時期的木構建築聚落，南投分署近期針對此一重要林業文化資產進行調查研究，從史料文獻蒐集、分析至深入訪談在地產業鏈，盼能刻畫過往樣貌，讓社會大眾了解當年林業發展的黃金歲月。

    南投分署說，日治時代日本商社「台灣株式會社櫻井組」，一九三三年於約略現今該分署水里工作站位於信義鄉的望鄉分站，成立望鄉山事業所，透過木馬道、簡易索道及台車軌道，以人力、獸力伐木搬運，主要供飛機等軍用材使用。

    光復之後，台灣省政府於一九四七年設立了「巒大山林場」，在望鄉山、巒大山二分場辦理直營伐木，貢獻於以農林培養工業的經濟起飛年代。一九六○年代透過修築人倫林道及郡大林道，導入機械化及使用卡車運材，年生產量提高至二萬立方公尺，直至一九八五年才結束巒大山林場的直營伐木。

    南投分署表示，望鄉林業的黃金時代，帶動木材產業蓬勃發展，也讓當時交通必經的水里在一九六○年代有「小台北」的稱號，當時水里有多達三、四十間旅社、四間戲院及料理店、餐廳，雖然林場輝煌時代已結束，但迄今望鄉仍保存日治時期神社、木構建築聚落，是相當珍貴的林業史蹟。

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