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    首頁　>　南投縣

    情侶爬關山嶺山迷途 玉管處：風險無處不在

    2024/12/28 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區初級百岳南橫三山的關山嶺山，廿五日有情侶山友迷途，由於該山域路徑單純親民、路程短，卻仍有人迷途，玉山國家公園管理處表示，山友因手機GPS故障迷失在密林，加上保暖衣物不足，又遇濃霧與天黑低溫才會求救，提醒在海拔三千公尺的高山環境變數大，風險無處不在，就算難度低也要做足準備，切勿倉促上山。

    攀登難度低山域 也需做足準備

    玉管處表示，玉山南部園區的南橫三山包括庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山，後兩者不需申請就可入山，關山嶺山屬於初級百岳，海拔三一七六公尺，路線親民、距離短，屬簡單的登山路線，單程約一‧五公里，路徑都在稜線上，大約半天可爬完。

    日前卻有情侶上午爬完塔關山，下午就爬關山嶺山，由於裝備與保暖衣物不足，下午入山後回程遇上濃霧，加上手機GPS故障，離線地圖無法正常運作，在進入稜線密林後迷途，最後受困山區待援。

    當時獲報便與台東縣消防局、保七第六大隊等單位前往救援，在眾人上山搜尋時，情侶檔就回報稱有聽見馳援車輛的警笛，最後二人順利獲救。

    玉管處說，情侶檔並非登山初學者，但面對難度低的山域有些輕忽，出現裝備不足的情況，加上手機GPS故障才會迷失，由於高山環境變數大，山友務必評估風險，以維登山安全。

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