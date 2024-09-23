南投九份二山復育25年 蛻變成植物園區

九二一大地震重創國姓鄉九份二山，經過多年整治復育，當年的大型順向坡崩塌地，已經呈現不同風貌。（記者佟振國攝）

2024/09/23 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕九二一大地震重創南投縣國姓鄉九份二山，經過廿五年整治復育已呈現不同風貌，農村發展及水土保持署今年再與企業合作推動植樹造林，也在鄰近種瓜坑野溪，首次以「自然解方」理念推動整治工程，兼顧生態復育及防災功能。

國姓鄉九份二山因九二一大地震嚴重崩塌，釀成嚴重死傷與產業損失，還面臨土石災害的威脅，經過多年的坡地整治與植樹造林，九份二山已從災後滿目瘡痍蛻變成一座大型植物園區。

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明基員工種下近千棵樹苗

為提升防災意識並推動環境復育，農村發展及水土保持署今年再與企業合作推動造林，由明基文教基金會認養九份二山○．六公頃土地，並利用週休假日發起員工種下近千棵本土原生種樹苗，也紀念九二一大地震滿廿五週年。

除了九份二山植樹，農村水保署也在鄰近的種瓜坑野溪推動復育工程，也是首次以「自然解方」理念，從生態環境角度出發以穩定安全為考量，以擾動最小、效益最大來進行工程治理，消除大量水泥化設施，還地於溪，兼顧生態復育及防災功能。

農村水保署表示，目前也與地主合作完成韌性坡地補助，現在再加入企業的資源挹注，更能強化當地的生態環境與安全。

為能達成農業部門淨零排放並兼顧防災，農村水保署也訂定減碳路徑，並發布水土保持工程減碳參考指引，努力在工程周邊打造緩衝綠帶，實現人與自然共好願景，這些樹木將成為土地守護者，幫助抵禦洪水與土石流等自然災害，也成為區域生態系統重要一環，促進生物多樣性的發展。

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