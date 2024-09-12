測寶寶閱讀腦波 南投書庫共讀館設實驗室

愛的書庫共讀館有首座設在圖書館的大腦發展與學習實驗室，可測量嬰幼兒閱讀或親子共讀時，大腦對外界環境敏感度的變化。（記者陳鳳麗翻攝）

2024/09/12 05:30

預計明年底啟用 台師大與耶魯大學將合作研究計畫

〔記者陳鳳麗／南投報導〕引領台灣閱讀革命的「愛的書庫」，集結民間愛心資源，在草屯鎮設立全國首座愛的書庫共讀館，昨日舉行上樑儀式，預計明年底落成啟用，該座共讀館除有親子共讀區、兒童閱讀區，及設置兒少福利服務中心，並將有首座設在圖書館的大腦發展與學習實驗室，可測量嬰幼兒閱讀或親子共讀時，大腦對外界環境敏感度的變化。

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設親子閱讀區 兒少福利服務中心

台灣閱讀文化基金會於二○○五年設立第一座「愛的書庫」，到今年已有四一五座，遍布全國各縣市，連外島都有，至今已有七千萬人次的書本借閱量，該基金會進一步在草屯鎮設立「愛的書庫」共讀館，二○二一年十二月二日動土，昨日舉行上樑儀式，基金會董事長廖祿立、董事曾志朗、黃榮村等人均參與，期望明年底順利落成啟用。

工程總經費一億七千萬元的愛的書庫共讀館，總面積五百坪，為地下一層地上三層的建物，外觀有如一本翻開的書冊，台灣閱讀基金會董事長廖祿立表示，共讀館是「愛的書庫」功能的延伸，讓共讀理念從校園擴展至社區。

面積500坪 外觀如一本翻開書冊

基金會執行長何鴻鈞表示，該館明年底啟用後，一樓有兒少福利服務中心，並設有親子與祖孫共讀區、兒童閱覽區、多功能展示區；二樓除有視聽教室，並由台師大與耶魯大學共同設立的大腦發展與學習實驗室；三樓則是「愛的書庫」備用書庫、會議區和行政辦公室。

一手推動大腦發展與學習實驗室的中研院院士曾志朗，昨日特別介紹該實驗室，台師大與耶魯大學合作大腦發展與學習的研究計畫，研究結果顯示，六個月大嬰兒就能快速學會物體和聲音的連結，也就是嬰幼兒從六個月大就有很強的學習能力。

研究：6個月大嬰兒有很強學習力

曾志朗說，設在愛的書庫共讀館的實驗室，也將針對六個月以上嬰幼兒，以近紅外線血氧監測系統儀器，測量嬰幼兒閱讀或是親子共讀時，腦神經對外界環境敏感度的變化，未來該實驗室啟用後，包括耶魯大學、聯合國教科文組織人員都會前來了解。

草屯鎮「愛的書庫」共讀館外觀設計從上俯瞰會像一本書，圖為完工模擬圖。（記者陳鳳麗翻攝）

「愛的書庫」共讀館11日舉行上樑儀式，將樑請上樓，由工人上樑。（南投縣府提供）

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