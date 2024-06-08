端午連假 溪頭停車場機動滿場分流

端午連假到南投溪頭園區，警方將會視實際車況啟動停車場滿場分流。（記者劉濱銓攝）

2024/06/08 05:30

日月潭、合歡山、清境仍是熱門景點 警籲提早進入 避免尖峰塞車

〔記者劉濱銓／南投報導〕端午三天連假，許多民眾南來北往，南投警方評估國道三號南投縣路段，於連假第二天的北上最塞，熱門景點日月潭、清境車多，至於避暑勝地溪頭，由於近日山區常下雨，車潮可能不如以往，屆時園區停車場「滿場分流」將不強制實施，但必要時會視實際車況啟動。

名間交流道匝道 不封閉

南投警方表示，端午連假國道三號名間交流道將不封閉匝道，不過南投服務區聯外便道，將在連假第二天與收假日，於中午十二點封閉至晚上九點，以免北返車流從服務區匯入國道主線造成擁塞，提醒用路人應避開封閉時段。

此次國道交通尖峰預估落在連假第二天，不只南下車多，北上更會提前湧現北返潮，屆時名間交流道北上若回堵，將強制疏導車輛往下一處交流道上國道。

警方也說，疫情過後民眾紛紛出國，加上端午連假也需拜拜或返鄉，因此縣內風景區遊客可能不會爆量，不過日月潭、合歡山、清境仍是熱門景點，預料車潮會比一般假日多，建議民眾可提早進入景區，以免尖峰時段塞車，屆時景區停車場若達八成滿，也會透過公路電子看板、電台廣播宣導前往其他景點。

可先走替代道路再上國道

另外，避暑勝地溪頭，以往長連假都會啟動「滿場分流」，若停車場快客滿，就會強制疏導車輛離開或前往其他景區，惟最近山區容易下雨，評估此次連假上山遊客較有限，屆時會視停車場和車潮狀況，如有必要才會啟動分流措施。

替代道路部分，溪頭北返可從縣道一五一接縣道一三九，經台十六、台三線上國道，若南下則可從縣道一五一接投五十五線，再經台三線上國道；日月潭北返可往水里經台十六、台三線上國道，或改走魚池先經縣道一三一，再接台十六、台三線上國道。

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