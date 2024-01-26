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投縣人口下跌 僅投市、草屯小增

草屯手工藝產業園區現正進行區內建設，完工後廠商將進駐設廠。（記者陳鳳麗攝）

草屯手工藝產業園區現正進行區內建設，完工後廠商將進駐設廠。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/26 05:30

13鄉鎮市唯二正成長 草屯奪回全國第一大鎮寶座

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣人口從二○一八年四月跌破五十萬大關，從此逐月下降，去年十二月已剩四十七萬七○九四人，十三鄉鎮市中去年僅南投、草屯人口小增，其中草屯鎮更奪回全國第一大鎮寶座，地方人士認為，南投和草屯主要是新建案的磁吸效應，未來若要維持榮景，則需要改善交通及增加就業機會。

毗鄰中市 吸引民眾購屋遷入

南投縣是農業縣，年輕人口為了生活紛紛往外移，人口也不斷減少，二○一八年四月首度跌破五十萬大關，去年十二月人口數為四十七萬七○九四人，五年八個月全縣減少了二萬二七八五人，因人口老化，加上少子化，每月死亡人數均高於出生人口，南投縣府已決定今年八月停辦四所迷你國小，地方憂心裁校恐怕加速聚落消失。

南投市小增47人 草屯鎮增342人

南投縣全縣人口逐月減少，而十三鄉鎮市中僅南投市和草屯鎮略為回升，其中南投市去年一整年小增四十七人，草屯鎮則增加三四二人，南投市是縣轄市，草屯鎮則是南投縣的大門，毗鄰台中市，因台中市房價高，吸引建商往南投和草屯覓地建屋，尤其是草屯鎮，近兩、三年推出非常多新建案，是草屯人口增加的主因。

草屯公所籲改善交通及就業 留住人口

草屯鎮公所認為，草屯鎮若要人口持續增加，不能光靠建案推出，增加就業機會才能真正把人留下來，若能有科技園區才有磁吸效應，但這需要縣府整體規劃和爭取。目前縣府在草屯警分局後方正在施設手工藝產業園區，除該園區外，仍需有其他企業進駐設廠，才能提供較多的就業機會。

此外，草屯鎮的大眾運輸也不便捷，公車班次減少又收班早，而每次選舉都會提出討論的台中到草屯、南投的輕軌等都要請縣府幫忙爭取。

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